Hirurzi i ortopedi primjećuju porast broja pacijenata sa bolovima u vratu i gornjem dijelu leđa, što je povezano sa prečestom upotrebom pametnih telefona.

Ilustracija / 24sata.info

Neki pacijenti, pogotovo mlađe osobe kojima je prerano da osjećaju tu vrstu bolova, suočeni su sa problemima diskus hernije, pišu autori istraživanja u listu "Spajn džornal".



Autor studije dr Tod Lanman, neurohirurg u medicinskom centru "Cedars-Sinai" u Los Anđelesu, navodi da se vrat kod zdrave kičme krivi unazad.



- Ipak, ono sa čime se susrećemo jeste da se vrat krivi na suprotnu stranu, jer ljudi gledaju nadole u ekrane svojih mobilnih telefona satima, svakog dana - kaže doktor.



- Do trenutka kada pacijenti dođu kod mene, već imaju jake bolove. Pravi problem je u tome što ne znamo kako će to uticati na djecu koja danas koriste telefone po cijeli dan - dodaje Lanman za Rojters.



Dr Lanman, zajedno sa koautorom studije dr Džejsonom Kjularom, ortopedskim hirurgom u medicinskom centru "Cedars-Sinai", piše da ljudi najčešće gledaju naniže prilikom upotrebe svojih telefona, naročito kada razmjenjuju poruke, u odnosu na puko surfovanje internetom. Prethodne studije su takođe otkrile da ljudi u tim situacijama drže vrat pod uglom od 45 stepeni, a ugao postaje još gori prilikom sjedenja, nasuprot stajanju.



Uticaj na kičmu se povećava u zavisnosti od položaja vrata. Dok je u neutralnom položaju, glava teži oko četiri i po do pet i po kilograma. Kada je vrat savijen pod uglom od 15 stepeni, osjećaj je kao da glava teži 12 kilograma. Teret na kičmu povećava se prema stepenu - a na 60 stepeni, opteretili smo kičmu sa čak 27 kilograma, u odnosu na standardnih 12 kg.



- Da li će u skorijoj budućnosti osmogodišnjaku operacija biti neophodna u 28. godini? Kod djece kod koje se kičma i dalje razvija, nismo sigurni šta da očekujemo - ističe Lanman za Rojters.



Lanman i Kjular ukazuju na jednostavne promjene u svakodnevnom životu koje bi umanjile stres od položaja u kojem razmjenjujemo poruke. Preporučuju da se mobilni telefoni drže ispred lica, ili blizu visine očiju, prilikom dopisivanja. Takođe sugerišu korišćenje dvije ruke i dva palca kako bi se stvorio više simetričan i udobniji položaj za kičmu.



Osim upotrebe pametnih telefona, ljekari preporučuju osobama koje rade na računarima ili tabletima da koriste postolje za monitor, tako da sjede na horizontalnom nivou koji je prirodan za oči. Kod laptop računara, preporučuje se slična adaptacija pomoću posebne tastature i miša, tako da laptop može biti u visini očiju što će stvoriti dobar položaj prilikom kucanja.





(RTS)