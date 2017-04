Jagorčevina (latinski naziv: Primula veris) svojim žutim cvjetovima javlja se među prvim biljkama u rano proljeće, pa se narodski kaže da je to "ključ koji otvara vrata proljeća".

Ilustracija / 24sata.info

Sa koljena na koljeno prenose se razne legende o jagorčevini. Jedna od njih pripovijeda kako je ova biljka nastala na mjestu gdje je Sveti Petar ostavio ključeve raja. Druga kaže da jagorčevina djevojkama donosi sreću u ljubavi, a Stari Grci su je zvali "cvijet Olimpa" i vjerovali su da liječi sve bolesti.



No jedno je zasigurno tačno, da je od davnina poznata kao lijek za iskašljavanje i bronhitis.



Jagorčevina je bogata saponizidima, enzimima, mineralima i esencijalnim kiselinama, koristi se kod migrene, nesanice i reumatizma. Ublažava proljećni umor, koji karakteriše ubrzano zamaranje, malaksalost, vrtoglavica, pospanost i depresija, a javlja se s prvim sunčanim danima kod svake druge osobe. Ova biljka najčešće se koristi za liječenje plućnih bolesti i lupanja srca.



U ljekovite svrhe koriste se sušeni korijen, listovi i cvjetovi, koji se beru isključivo po sunčanom vremenu i suše se jedan dan, na toplom i prozračnom mjestu. Listovi se beru dok biljka cvjeta i suše se tri-četiri dana. Korijen može da se izvadi u proljeće ili u jesen.



U narodnoj medicini koristi se kao prirodan ekspektorans, odnosno sirup za izbacivanje sekreta i sluzi iz grla i pluća. Na iskašljavanje najviše utiču saponozidi, kojih najviše ima u korijenu jagorčevine. Čaj od ovog dijela biljke djeluje kod glavobolje i vrtoglavice, a smiruje i nervozu. Kada se pomiješa sa medom, pomaže kod izbacivanja kamena iz bubrega.



Cvjetovi su bogati flavonoidima, koji krvne sudove čine elastičnijim i djeluju kao diuretici. Trudnicama i dojiljama ne preporučuju se preparati od jagorčevine, jer zbog saponina može doći do neželjenih posljedica.



Upotreba u kulinarstvu



Listove možete da koristite za salate ili kao sastojak fila za punjenje mesa. I cvjetovi se stavljaju u salatu, a možete i da ih koristite za pravljenje vina.



Staništa: Po poljanama i proplancima, u brdskim predjelima, sve do podalpskih zona, rjeđe u dolinama. Cvjeta u rano proljeće.



Sakupljanje: Sakupljaju se, kako cvjetovi, tako i korijenje. Korijenje se sakuplja prije nego što biljka sasvim uvene, u periodu april-oktobar, ili u kasnu jesen, septembar-oktobar, dok se cvjetovi beru u aprilu-maju.



Aktivna svojstva: Saponozid, triterpen, flavonoid (vitamin C).



Uslovi za upotrebu: Cvjetovi treba da budu odvojeni, svijetložute boje i bez drške. Čašica bi trebalo da ima karakterističnu zelenu boju. Korijenje je upotrebljivo kada ima bijelo-žućkastu boju, karakterističan miris i ne treba ga miješati sa ostacima stabla.



Terapeutske indikacije: Bronhitis (upala bronhija - dušnica), pneumonija (upala pluća), nervna oboljenja, insomnija (nesanica), reumatska oboljenja, srčana oboljenja.



Sirup za iskašljavanje



Za pripremu je potrebno: 50 g cvjetova jagorčevine, 100 g meda, 1l vode.



Zagrijati vodu do ključanja, pa njome preliti cvjetove jagorčevine. Najbolje je upotrijebiti pravu planinsku biljku, lijepih zlatastožutih cvjetova, medenog mirisa. Ostaviti da odstoje oko pola sata. Kada se mješavina ohladi, cvjetovi se procijede i doda se med. Po narodnom receptu preporučuje se konzumiranje čak pet šolja sirupa na dan.



Vino od jagorčevine protiv srčanih tegoba



* Posebno je dragocjeno vino od jagorčevine koje se pravi od cvijeta biljke. Flašu od dva litra napuniti, ali prilično rastresito, svježe nabranim cvjetovima i naliti čistim bijelim vinom.



Flašu držati na suncu dvije nedjelje. Uzimati po dva gutljaja, po potrebi. Teži srčani bolesnici mogu uzimati dnevno po tri supene kašike.



Čaj protiv proljećnog umora



* Usitnite 10 g sušenog korjena jagorčevine, 10 g cvjetova majčine dušice i 10 g anisa. Mješavinu prelijte šoljom kipuće vode, pa procijedite. Pijte po jednu šolju dnevno.



Čaj za miran san



* Izmiješajte 50 g jagorčevine, 25 g cvjetova lavande i 10 g kantariona, prelijte s pola litra vrele vode i ostavite da odstoji tri minuta. Čaj procijedite i pijte po jednu šolju svako veče, neposredno prije spavanja. Ako vam je čaj gorak, zasladite ga sa malo meda.



Čaj za zdrava pluća i izbacivanje kamena u bubregu



Napravite mješavinu od 50 g jagorčevine, 25 g suve lavande i 15 g kantariona uz dodatak malo hmelja. Jednu supenu kašiku mješavine prelijte sa dva decilitra kipuće vode. Zasladite ga medom i pijte dok je još vruć. Protiv kamena u bubregu koristi se čaj od prokuvanog korijena jagorčevine koji takođe možete zasladiti medom.







(NN)