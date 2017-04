Bogat sastojcima koji usporavaju starenje kože, špinat je istinski "eliksir ljepote", zbog čega se preporučuje damama koje su prešle tridesetu.

Ilustracija / 24sata.info

Ova omiljena proljećna namirnica sadrži lutein, beta-karoten, vitamin C i alfa-linolensku kiselinu, koja, udružena sa ostalim sastojcima, pojačava njihovo dejstvo, a kožu čini zategnutom i baršunasto mekom.



Ista kiselina, igra važnu ulogu u regulisanju metabolizma glukoze jer sprečava da višak šećera uspori ćelijsku razmenu. To znači da konzumiranje špinata podstiče eliminisanje toksina na ćelijskom nivou, zbog čega koža postaje blistavo lijepa i sjajna.



Špinat blagotvorno utiče i na kvalitet kose, jer gvožđe sadržano u njegovom lišću pomaže crvenim krvnim zrncima da dopreme kiseonik do folikula. Da biste pospješili apsorpciju ovog minerala, špinat začinite limunovim sokom.





(24sata.info)