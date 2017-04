Posljednja naučna istraživanja otkrila su da bebe manje spavaju ukoliko imaju kontakt s mobilnim uređajima s ekranima na dodir.

Ilustracija / 24sata.info

Naučnici sa Univerzitetu u Londonu uradili su istraživanje o uticaju mobitela i tableta na san beba u dobi između šest i 36 mjeseci.



Istraživanje je pokazalo da bebe za svakih 15 minuta kontakta s uređaje sa ekranima na dodir gube u prosjeku po sat vremena sna.



U istraživanje je bilo uključeno 715 mališana i njihovi roditelji. Zanimljivo je da u dobi od 6 do 11 mjeseci 51 posto beba koristi mobilne uređaje, dok bebe u dobi od 25 do 36 mjeseci te uređaje koriste u 92 posto slučajeva.



Istraživanje je također pokazalo da bebe koje imaju kontakt s mobilnim uređajima dosta češće spavaju danju nego noću.



Ranija naučna istraživanja su ukazivala na to da se motoričke sposobnosti brže razvijaju kod djece koja koriste mobilne uređaje s ekranima na dodir.



Detalji istraživanja objavljeni su na portalu naučnog časopisa "Scientific Reports".







(Vijesti.ba / AA)