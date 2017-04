Oči nisu samo ogledalo duše, već mogu dati uvid i u vaše zdravlje.

Promjene na očima mogu ukazivati na probleme sa vidom, dijabetes, stres, da previše vremena provodimo na suncu, a većinu tih promjena i sami možemo vidjeti.



Saznajte 10 istina koje oči otkrivaju o našem zdravlju i kada je vrijeme da posjetite doktora.



1. Može ukazivati na infekciju



Ljudi koji nose kontaktne sočiva umjesto naočara trebali bi obratiti pažnju na moguću pojavu bijelih tačkica na korneji (proziran sloj koji prekriva prednji dio očne jabučice) koja je vrlo česta kod ljudi koji nose sočiva te može biti znak infekcije.



2. Pod prevelikim ste stresom



Stres se može manifestovati na mnogo načina, a jedan od njih je titranje oka. Riječ je o neopasnoj pojavi koja jedino može biti iritantna, ali ukoliko se pojavi pokušajte se više odmarati i smanjiti nivo stresa.



3. Mogu otkrivati simptome dijabetesa



Zamagljeni vid obično znači da vam trebaju naočare – ali bez obzira na to trebali biste otići oftalmologu na pregled očiju. Zamagljeni vid ne samo da može ukazivati na probleme sa samim okom, poput mrene ili makularne degeneracije, već može biti znak i puno ozbiljnije bolesti poput dijabetesa. Veliko istraživanje provedeno 2014. ustanovilo je da 73 odsto ljudi oboljelih od dijabetesa ima problema s vidom. No čak i bez problema s vidom, oftalmolog pregledom očiju može prepoznati dijabetes na temelju promjena na mrežnici.



4. Imate previsoki kolesterol



Stvaranje bijelog prstena oko šarenice, odnosno promjena u boji šarenice obično je znak starenja, ali takođe biti indikator visokog kolesterola i triglicerida, što pak može povećati rizik od srčanog ili moždanog udara. Zato, primijetite li ovakvu promjenu na oku, obavezno posjetite liječnika.



5. Imate previsoki tlak



Visoki tlak koji se ne drži pod kontrolom može oštetiti krvne žile u mrežnici, stanje poznato kao hipertenzivna retinopatija. Sami nećete moći uočiti tu promjenu dok se gledate u ogledalo, ali moći će vaš oftalmolog tokom pregleda očiju.



6. Alergični ste



Suhe oči i koža oko očiju koja izgleda malo pohabano mogu biti posljedica prečestog nesvjesnog trljanja očiju. Naime, zbog prejakog i prečestog trljanja očiju kapak se može više opustiti i objesiti. Ako kapak visi podalje od oka, to može ne samo uzrokovati pojavu bora, već je i oko izloženo većoj količini vazduha zbog čega može postati vrlo suho. A jedan od najčešćih krivaca svrbeža očiju su sezonske alergije.



7. Mrežnica vam je možda u opasnosti



Male mrljice koje se miču unutar vidnoga polja relativno su uobičajena pojava, ali ipak treba obratiti pažnju ako se pojave. Iznenadno povećanje broja tih mrljica može biti znak oštećenja mrežnice ili njena odvajanja od oka.



8. Treba vam više sna



Otečene i crvene oči ne moraju biti znak upale, već samo znak neispavanosti. Uz trzanje oka, nedostatak sna može ih učiniti iziritiranima i crvenima.



9. Previše vremena provodite na suncu



Žučkaste mrlje ili izbočine u kutu bjeloočnice često se pojavljuju kod ljudi koji provode puno vremena na suncu. Primijetite li ovu promjenu u oku trebali biste nositi sunčane naočale s kvalitetnim staklima koja dobro štite od štetnih sunčevih zraka. I, naravno, manje vremena provoditi na suncu.



10. Provodite previše vremena ispred računara



Suvremeni način života u kojem su mnogi vezani uz računare uzrokuje dodatno naprezanje i suzenje očiju. Naime, pretjerano suzenje očiju simptom je suhih očiju jer organ vida na taj način pokušava smanjiti suhoću. Vrlo česta pojava kod ljudi koji većinu dana provode ispred računara ili televizora.





