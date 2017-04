Iako mnogi vjeruju da starijim osobama treba manje sna, nova studija je pokazala da nije baš tako.

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanje čiji su rezultati objavljeni u najnovijem broju časopisa "Neuron" pokazalo je da nedostatak sna kod osoba starijih od 60 godina može dovesti do povećanog rizika od Alchajmerove bolesti, bolesti srca, gojaznosti, dijabetesa i infarkta.



„Skoro svaka bolest u starijoj dobi povezana je sa nedostatkom sna“, kaže Metju Volker, autor studije i profesor psihologije i neurologije na kalifornijskom Berkli univerzitetu.



Autori upozoravaju da ljudi već u tridesetim godinama imaju problema sa snom, a to stanje se vremenom pogoršava i dovodi do kognitivnih i fizičkih poteškoća.



Drugi faktori rizika, poput karijere, roditeljstva, brige o starijim roditeljima i stres, takođe mogu doprinijeti ovom problemu.



S godinama je sve teže prilagoditi organizam stalnom mijenjanju smjena i različitim obavezama. Međutim, problemi sa snom se dešavaju i zbog toga što mozak koji polako stari ne funkcioniše kao u mladosti.



Kako bi odredili koliko kvalitetno spavate, postavite sebi nekoliko pitanja:



Da li se teško budite ujutru? (Ako više puta odlažete ustajanje iz kreveta i pritiskate "Snooze" opciju alarma, vjerovatno ne dobijate dovoljno sna)

Da li imate osjećaj da biste mogli da se vratite u krevet, samo sat vremena pošto ste ustali?

Da li vam se često prispava u potpuno neočekivanim okolnostima?

Da li često zaspite dok gledate TV ili čitate knjigu?



Ukoliko utvrdite da imate probleme sa snom, pilule za spavanje treba da vam budu posljednja opcija.



"Pilule su sedativi i 'gase' vaš mozak umjesto da mu pomognu da se prirodno uspava", objašnjava Voker.



"Moramo pronaći bolje načine da odrasli ljudi dobiju dovoljno sna i to je naša glavna misija".





(24sata.info)