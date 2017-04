Antibiotik doksiciklin može ometati stvaranje negativnih misli i strahova i može se pokazati korisnim u liječenju i sprečavanju posttraumatskog stresnog sindroma, prema istraživanju koje su proveli britanski i švicarski znanstvenici.

Ilustracija / 24sata.info

U istraživanju koje je obuhvatilo 76 zdravih dobrovoljaca koji su primali lijek ili placebo tabletu utvrđeno je da su osobe na doksiciklinu imale 60 posto blažu reakciju straha u odnosu na one koji nisu uzimali lijek. Znanstvenici kažu kako antibiotik blokira određene bjelančevine izvan živčanih stanica, nazvanih enzimi matriksa koje naš mozak treba za formiranje sjećanja.



Dokazali smo njegovu upotrebljivost za potpuno novu terapijsku strategiju za PTSP, kaže Dominik Bach s University College London i University of Zurich koji je vodio istraživanje, prenosi Hina.



U okviru istraživanja ispitanici su primali ili doksiciklin ili placebo i potom su posjednuti pred računalo na kojem su se izmjenjivale plava i crvena boja a jedna je bila povezana s 50 postotnom mogućnošću bolnog elektrošoka. Nakon 160 prikazivanja boja ispitanici su počeli povezivati jednu boju s elektrošokom. Tjedan kasnije ispitanici su bez lijekova ponovili pokus i ovaj je puta glasni zvuk pratio boje na ekranu. Reakcije straha mjerene su praćenjem kretanja očnih vjeđa kao instinktivne reakcije na iznenadne prijetnje. Stupanj straha mjeren je tako da se reakcija na 'bezbolnu' boju oduzimala od intenziteta reakcije na boju povezanu sa strahom od elektrošokova. Reakcija straha bila je 60 posto manja kod onih koji su uzimali doksiciklin tijekom prve sjednice, no uočeno je da drugi kognitivni pokazatelji poput senzornog pamćenja i pažnje nisu bili izmijenjeni.



Kada razgovaramo o ublažavanju pamćenja straha ne razgovaramo o brisanju pamćenja onoga što se dogodilo, kaže Bach. Sudionici neće zaboraviti da su primili elektrošok dok je na ekranu bila crvena boja no 'zaboravljaju' da se instinktivno uplaše kada sljedeći puta vide crvenu boju na ekranu. Naučiti bojati se prijetnji je važna sposobnost koja nam omogućava izbjegavanje opasnosti. No pretjerano predviđanje prijetnji može izazvati ogromne patnje i smetnje kod tjeskobnih poremećaja poput PTSP-a.



PTSP je izazvan preaktivnim sjećanjem na strah i uključuje raspon simptoma koji se mogu pojaviti nakon nečijeg traumatičnog iskustva.





(FENA)