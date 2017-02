U svijetu godišnje od raka umre 8,8 miliona ljudi, većinom u siromašnijim zemljama, a jedan od problema je prekasno uspostavljanje dijagnoze, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

WHO navodi da se, čak i u zemljama sa optimalnim zdravstvenim sistemima i službama, u mnogim slučajevima rak otkrije tek u poodmakloj fazi, kada je otežano uspješno liječenje.



- Dijagnostificiranje raka u kasnim fazama i nemogućnost liječenja osuđuju mnoge ljude na nepotrebnu patnju i ranu smrt - rekao je direktor odjeljenja WHO za nezarazne bolesti, invaliditet i prevenciju nasilja i povreda Etijen Krag.



WHO je uoči Svjetskog dana borbe protiv raka, 4. februara, objavila nove preporuke u cilju unapređenja ranog dijagnostificiranja raka i neposrednog liječenja, posebno dojke, grlića materice i debelog crijeva, što bi trebalo da poveća vjerovatnoću preživaljavanja bolesti, prenosi Avaz.



Kako je navedeno, među koracima rane dijagnoze su bolje obavještavanje stanovništva o simptomima raka i podsticanje oboljelih da što prije potraže pomoć, ulaganje u unapređenje zdravstvenih službi i obuku zdravstvenih radnika.



