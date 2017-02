Udruženja žena oboljelih i liječenih od raka iz Sarajeva, Mostara, Zenice i Tuzle, povodom 4. februara, Međunarodnog dana borbe protiv raka, poručili su da nacionalni interes treba biti da BiH ima zdravu naciju, te da se aktuelna vlast, kao i sve prethodne, trebaju sramiti odnosa prema oboljelima od karcinoma, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

“Konstantno moramo biti u javnosti kako bi riješili problem koji imaju bolesni ljudi u BiH. Poslije 18 godina aktivnosti Rensanse u borbi za sistemska rješenja mislila sam da ćemo pričati kako smo dobili registar za rak, skrining programe za određene vrste oboljenja, kako su tu inovativni lijekovi i kako naši pacijenti dobijaju individualne terapije, ali mi smo opet na početku. Stalno pravimo korake naprijed, ali više ih je koji idu unazad. Ne zato što udruženja, kojih ima 24, ne žele i ne rade, nego zato što oni koji bi trebali razmišljati o građanima ove zemlje, pogotovo o osjetljivim kategorijama, sjede u sigurnosti svojih fotelja i plata i jednostavno ih nije briga za ljude koji se bore za život“, kazala je Spomenka Hadžić, predsjednica Udruženja Renesansa, žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja iz Sarajeva, te dodala da bi nju bilo sramota kada bi bila odgovorna za nedostatak citostatika, a da je na to neko svake godine podsjeća.



Hadžić je naglasila da je BiH potpisnik deklaracije o ljudskim pravima, ali da ako građani nemaju pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu i na kvalitetan život, onda deklaracija ništa ne znači.



“Strategija za prevenciju otkrivanja malignih oboljenja u BiH usvojena je 2011. godine. Sada smo u 2017. godini i još smo na počecima. Nema nikakvih rezultata i pomaka, stojimo u mjestu. Briga o onkološkim pacijentima i zdravom stanovništu BiH mora biti iznad dnevne politike. To nam mora biti nacionalni interes, da imamo zdravu populaciju, a oboljelima da se osiguraju uslovi za liječenje. Gorući problem je nedostatak citostatika. Svi smo svjedoci modernizacije u Hrvatskoj, gdje je ženi dostupna perdžeta, a kod nas nema najmanje pet godina nema nikakvih novih lijekova. Moramo li čekati da cijela država metastazira. Kada bi ulagali u prevenciju liječenje pacijenata oboljelih od karcinoma bilo bi mnogo jeftinije, a da ne govorimo o spašenim životima“, istakla je Maja Memić, predsjednica Udruženja Novi pogled iz Mostara.



Mujesira Haman iz Udruženja žena Tuzla naglašava da se u BiH stalno priča o problemima nabavke citostatika, a da one imaju priliku zahvaljujući modernom načinu komunikacije vidjeti kako se žene u svijetu liječe imunološkom terapijom. Prema njenim riječima, ona jeste jako skupa, košta oko 100.000 eura, ali pacijentu garantuje da će barem maligno oboljenje prerasti u hroničnu bolest s kojom se može normalno živjeti.



“Molimo birokratiju, koja je jako dobro plaćena, da radi svoj posao kako treba. Zašto čekati da se isprazne rezerve i tek onda raspisivati novi tender za nabavku lijekova. Ne znam zašto je nekome teško da radi svoj posao kvalitetno i to za veliku platu“, poručila je Haman.



Ono što je porazan podatak, prema mišljenju svih predstavnica udruženja oboljelih od karcinoma, je da BiH nema ni registar oboljelih od malignih oboljenja. Prema njihovim nezvaničnim informacijama, u BiH svake godine od raka dojke oboli oko 1.500 žena, a njih 500 umre od posljedica ove opake bolesti.



(Anadolija)