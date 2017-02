Jeste li se ikada zapitali jeste li ovisni o šećeru? Kada ste bili djeca, upozoravali su vas na različite vrste ovisnosti, ali sigurni smo kako šećer nije spomenut nijednom, a dokazano je kako ova slatka namirnica može izazvati ovisnost jednaku kao i droge i opijati.

Ilustracija / 24sata.info

Pogledajte sedam neočekivanih stvari koje će se dogoditi vašem tijelu ako iz prehrane izbacite rafinirani šećer.



Ovisnost o šećeru ima bezbroj negativnih kratkoročnih i dugoročnih posljedica, od toga da vam samo još više raste apetit za slatkim do ozbiljnih bolesti poput dijabetesa i visokog pritiska.



Iako vam možda ovaj uvod izgleda ozbiljno, ako još niste osjetili neke ozbiljne tegobe uzrokovane ovisnošću o šećeru, još uvijek je se možete riješiti.



20 MINUTA POSLIJE



Samo 20 minuta poslije posljednje konzumacije šećera vaš organizam će u sebi još imati veliku količinu ove slatke namirnice pa neće tražiti još i imaćete osjećaj zadovoljstva i nećete žudjeti za slatkim. Vidite, već ste na dobrom putu jer prvi korak zaista nije težak!



SAT VREMENA POSLIJE



Sat vremena poslije zadnjeg unosa šećera još ste u pozitivnoj fazi jer slatko još kola vašim žilama. Još osjećate veliku količinu energije i produktivni ste te još niste u fazi da poželite posegnuti za još malo čokolade ili kolača.



DAN POSLIJE



Što više šećera unosite, vaš organizam vam sve manje šalje signale koji govore da želi hranu bogatu zdravim masnoćama, vlaknima i proteinima. Sada kad ste cijeli dan proveli bez rafiniranih šećera, vaš organizam žudiće za zdravim namirnicama i sigurno ćete ih već taj prvi dan unijeti u količini koju do sada niste ni sanjali. S obzirom na to da će vam organizam tražiti nutritivno bogate namirnice, vaš šećer u krvi će se stabilizovati i nećete uopšte osjećati žudnju za slatkim. Iako mislite da je upravo suprotno, mi vam garantujemo da nije. Ako jedete slatko, vaš organizam samo će za tim još više žudjeti, pa prema tome, čim ga izbacite iz prehrane, počećete jesti zdravije. Zapravo je vrlo jednostavno.



TRI DANA POSLIJE



Ovdje stvari postaju malo komplikovanije jer ovisnost o šećeru je ipak ovisnost. Treći dan se iz vašeg organizma polako gube svi šećeri koje ste unijeli i tu može doći do nekoliko simptoma poput žudnje za slatkim, osjećaja nezadovoljstva pa čak i depresije. Ovi neugodni simptomi nestaju nakon što prođe sedam dana od kada ste zadnji put konzumirali šećer, ali sve ovisi o tome koliko ste duboko zaglibili i koliku ste količinu namirnica s rafiniranim šećerom prije unosili.



SEDAM DANA POSLIJE



Nakon sedam dana vašem organizmu mogu se dogoditi dvije stvari. Ako ste se nezdravo hranili namirnicama poput sokova i slatkiša, vaše tijelo će još uvijek biti u detoks modeu, ali ako ste jeli zdravije, a slatkiši su vam bili samo mala ovisnost, u ovom trenutku ćete se početi osjećati odlično. Imaćete više energije i bolje ćete biti raspoloženi.



MJESEC DANA POSLIJE



U ovoj fazi osjećaćete se kao da nikada niste ni bili ovisni. Svaka želja za slatkim će nestati, a žudjećete za vama možda potpuno neočekivanim stvarima - proteinima i zelenim lisnatim povrćem.



GODINU DANA POSLIJE



Nakon što godinu dana niste jeli rafinirani šećer, vaš organizam je sigurno na svom vrhuncu. Sigurno ste izgubili nekoliko kilograma jer vaše tijelo više nema šećera koji bi skladištio masti pa se one tope. U ovom trenutku u potpunosti ste izliječeni od ovisnosti o šećeru i možete si povremeno priuštiti neki desert. Nutricionisti navode kako je cilj jesti zdravo 80 odsto vremena, znači imate onih 20 odsto za male slatke radosti, a ovisnost o šećeru je prošlost.



(24sata.info)