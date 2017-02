Svi nekad prolazimo teške i tužne trenutke u životu. Vremenom, emocionalna bol blijedi jer se nekako naučimo nositi sa situacijom.

Ali naučnici sa univerziteta u Aucklandu savjetuju način kako bi se brže mogli osjećati bolje bez da čekamo da bol izblijedi.



Pravilno držanje tijela može popraviti raspoloženje i ublažiti simptome depresije, kaže njihova preliminarna studija.



Medical Daily prenosi rezultate njihovog istraživanja koja tvrdi da usvajanje pravilnog položaja tijela može vrlo pozitivno utjecati na raspoloženje, povećati samouvjerenost i entuzijazam, otkloniti umor i smanjiti fokusiranost ljudi na sebe same kod slučajeva umjerene depresije.



Nauka je već utvrdila da modificiranje držanja tijela značajno utječe na raspoloženje, ali se malo znalo o tome može li olakšati depresiju.



Autorica novog istraživanja Elisabeth Broadbent, koju je vlastito iskustvo motiviralo na istraživanje, kaže da je ustanovljeno da su sudionici eksperimenta pravilnog držanja tijela, nakon petominutnog izlaganja koje su naučnici procjenjivali, koristili više riječi nego grupa koja se držala uobičajeno, pokazivali više entuzijazma, manje su koristili govor u prvom licu uz manje tužnih riječi.



Pazilo se da ta grupa sjedi uspravno, pogleda naprijed, poravnatih ramena, spuštenih dolje i tjemena što bliže stropu. Takvo držanje pokazalo se da je povezano s manjim negativnim efektom i manjom tjeskobom u obje grupe, prenosi Fokus.



Uspravno sjedenje dalo im je više energije, manje negativnih misli i manje fokusiranosti na samoga sebe, a to sve olakšava simptome depresije.



Ovi efekti pojavljuju se i kod ljudi koji nemaju depresiju ali su možda tužni. Doktorica Broadbent objašnjava da se njoj desilo u životu da hoda spuštenih ramena i pogleda uperenog u zemlju.



Kad je počela hodati uspravno, pogleda ispred sebe, poravnatih ramena, osjećala se puno bolje. Zaključila je ako se njoj tuga smanjila, metoda će vrijediti i za druge ljude.



Depresija je uobičajen, ali ozbiljan poremaćaj raspoloženja sa simptomima koji utiču na to kako se osjećamo, kako mislimo i kako obavljamo dnevne aktivnosti, remeti spavanje i apetit.



Perzistirajuća tuga, tjeskoba i praznina, osjećaj beznađa i pesimizam, smanjena energija ili umor koji traju barem dva sedmice, signali su depresije, kaže američki National Institute of Mental Health.



Samo prilagođavanje držanja tijela može smanjiti ozbiljne simptome depresije uz profesionalni tretman lijekovima, antidepresivima. Dokazi da dobro držanje ublažava depresiju obećavaju, ali je potrebno još proučavanja.



Uspjeh pravilnog držanja tijela na mentalno zdravlje ovisi o kontekstu i situaciji pa je potrebno još istraživanja da se vidi kako djeluje i na koga. Ali pravilno držanje tijela svakako pomaže općem zdravlju.



