Lijek "busulfan", koji se duže od 60 godina koristi u liječenju leukemije, poskupio je 2016. godine u Velikoj Britaniji za 1.227 posto u odnosu na 2011. godinu.

Ilustracija / 24sata.info

Kako pišu britanski mediji, to nije jedini lijek čija je cijena naglo porasla prethodnih nekoliko godina.



Tako je, kako je pokazalo istraživanje Univerziteta u Liverpoolu, lijek "melphalan", koji se od 50-ih godina prošlog vijeka koristi za liječenje određenih vrsta raka, poskupio je za 315 posto u istom periodu.



Cijene četrnaest generičkih lijekova za liječenje raka su se više nego udvostručile u periodu od 2011. do 2016. godine.



Kompanije Pfizer Inc. i Flynn Pharma Ltd. kažnjene su sa preko 90 miliona funti u decembru prošle godine zbog podizanja cijene nebrendirane verzije jednog lijeka za epilepsiju za čak 2.600 posto.





(AA)