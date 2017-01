Veoma često naše tijelo pokušava da nas upozori da nešto nije u redu. Nekada čak i najobičnija glavobolja može biti simptom nečega mnogo većeg i opasnijeg. U nastavku saznajte koje to simptome trebate shvatiti kao znak upozorenja.

Teška glavobolja



Ako imate veoma tešku glavobolju, koja nema simptome migrene, postoje šanse da se radi o moždanoj aneurizmi. One se pojavljuju kod oko 5% svjetske populacije, ali većinu vremena ne uzrokuju nikakve probleme – nećete čak ni znati da je imate osim ako ne dođe do njenog pucanja ili curenja. Ako se to desi, krv će poplaviti okolno tkivo (izazivajući iznenadnu i nesnosnu glavobolju) i prekinuće snabdijeanje datog područja kiseonikom. Pušenje povećava šanse za njenu pojavu.



Pulsirajući bol u zubu



Vjerovatno je zubni živac oštećen, najčešće zbog napuknuća zuba ili njegovog truljenja. Ukoliko ga ubrzo ne zaliječite, bakterije u ustima će inficirati nerv, a definitivno ne želite da se dovedete u situaciju da vam se kolonija bakterija širi cijelim tijelom. Dakle, odmah zubaru!



Oštar bol sa strane



Ako osjećate probadanje na desnoj strani stomaka koje je praćeno mučninom i groznicom, postoji velika vjerovatnoća da imate upalu slijepog crijeva. Druga mogućnost je cista na jajnicima.



Prolazni bol u grudima



Ako znate da imate rizik od srčanih oboljenja, ovaj simptom nemojte nipošto ignorisati – može se raditi o srčanom udaru. Godišnje ga ima oko 10 000 žena mlađih od 45 godina, piše minimagazin.info. Simptomi imaju tendenciju da budu manje ozbiljni kod žena nego kod muškaraca tako da možete samo osjećati pritisak, zajedno sa zamorom, bolom u grlu ili nedostatkom daha.



Abdominalna nelagodnost sa gasom ili nadimanjem



Svaka žena s vremena na vrijeme ima osjećaj nadutosti, posebno onih dana u mjesecu. Međutim, ako se ovaj osjećaj javlja veoma često te ga niste imali ranije, postoje velike šanse da se radi o raku jajnika, s obzirom na to da su njegovi rani simptomi: nadimanje, bol u stomaku ili karlici i otežana ishrana. Ukoliko se ovi simptomi javljaju skoro svakodnevno nekoliko sedmica, obavezno se obratite doktoru.



Bol u leđima sa peckanjem u nožnim prstima



Ako ste nedavno obavljali fizički posao koji podrazumijeva nošenje teških stvari ili često saginjanje, lijekovi protiv upala bi trebali pomoći da odagnate bol. Međutim, ako oni ne djeluju, posjetite ortopeda, jer postoji mogućnost da jedan od diskova pritišće kičmeni nerv. Bez odgovarajuće njege, rizikujete trajno oštećenje nerva.



Bol u nozi sa otokom



Ako imate osjećaj da vam jedan od listova “gori”, možda imate duboku vensku trombozu, takođe poznatu i kao krvni ugrušak. Ona često nastaje usljed dugotrajnog sjedenja kada krv počinje da se skuplja u donjem dijelu tijela formirajući krvni ugrušak. Kada on postane dovoljno velik da se ponaša kao čep koji zatvara venu ili arteriju predio oko njega će početi da boli i da otiče. Pušači i žene koje koriste kontracepcijske pilule pod većim su rizikom od nastanka ugrušaka.







