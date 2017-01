Prema rezultatima nove studije, jedan sat spavanja svaki dan može poboljšati kognitivno funkcioniranje starijih osoba i učiniti ih pametnijim.

Studija je objavljena u stručnom časopisu "Journal of American Geriartics Society", a stručnjaci su ispitali skoro 3.000 starijih Kineza o njihovim navikama spavanja.



Oni koji su imali naviku odspavati preko dana sat vremena imali su bolje kognitivne sposobnosti, pamćenje i koncentraciju u odnosu na one koji nisu nikako spavali preko dana i one koji su spavali duže od 90 minuta.



Istraživački tim je analizom došao da zaključka kako su oni koji su preskakali popodnevno drijemanje imali lošije kognitivne sposobnosti.



Ovo nije prva studija koja ukazuje na to da popodnevno drijemanje nije samo dekadentni hobi ili, još gore, navika lijenih ljudi. Istraživači s Univerziteta Harvard otkrili su da drijemanje čini ljude učinkovitijima u pronalaženju rješenja te poboljšava pamćenje i kreativno razmišljanje. Također su zaključili da drijemanje pomaže ljudima da odvoje važne informacije od nebitnih detalja i poboljšaju sposobnost povezivanja naizgled nepovezanih riječi.



Ipak, stručnjaci upozoravaju da, ako se odlučite drijemati preko dana, pazite da to ne ometa vaše noćno spavanje. Najveća američka organizacija za istraživanje sna "National Sleep Foundation" savjetuje da pronađete mirno, hladno i tamno mjesto na kojem ćete moći odmoriti bez buke i ometanja. Također savjetuju da izbjegavate drijemanje prerano ili preblizu spavanja.



Uz mentalne dobrobiti drijemanje ima značajne psihološke prednosti. Drijemanje može poslužiti kao "mini odmor" pružajući tijelu i umu opuštanje i podmlađivanje. Međutim, naučnici s Unvierziteta Harvard upozoravaju da se, ako vam se stalno spava preko dana, ili imate problema sa spavanjem noću, obratite liječniku jer problemi sa spavanjem, dnevna omamljenost i umor mogu biti razlog za zabrinutost u bilo kojoj dobi.



