Naučnici su napravili značajan pomak u borbi protiv supermikroba, bakterija koje su postale imune na antibiotike.

Ilustracija / 24sata.info

Oni su razvili molekul koji preokreće rezistanciju na antibiotike i to u nekoliko strojeva bakterija odjednom.



Infekcije koje su se nekada lako tretirale postale su imune na antibiotike, ali ovaj molekul napada enzim koji čini bakteriju otpornom. Sve to omogućava korišćenje lijekova koji su trenutno beskorisni.



"Izgubili smo sposobnost da koristimo najosnovnije antibiotike. Skoro svaka bakterija je imuna na njih. To nas je navelo da razvijemo novi lijek, kako bili korak ispred bakterija. Ali, što smo više tragali za njim, nismo pronalazili ništa novo i korisno. Tako nam je ostalo samo da napravimo modifikacije postojećih antibiotika, ali čim napravite hemijsku promjenu, mikrobi mutiraju i sada su otporni na nove hemijski modifikovane antibiotike", rekao je istraživač Brus Geler, sa Univerziteta u Oregonu.



Na novo istraživanje uticao je i slučaj žene koja je preminula od infekcije, otporne na svaki antibiotik. Ovi supermikrobi predstavljaju “fundamentalnu pijretnju“, kako ih naziva UN, a predviđa se da će ubiti oko 300 miliona ljudi do 2050. godine, kako stoji u izvještaju.

