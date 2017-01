Manjak jednog proteina u mozgu mogao bi biti uzrok barem trećine slučajeva oboljelih od ove bolesti, kažu istraživači iz Toronta koji su studiju objavili u časopisu Molecular Cell.

Ilustracija / 24sata.info

Oni su zabilježili smanjivanje razine proteina nSR100 kod miševa, što potiče ispoljavanje simptoma autističkog ponašanja. To bi značilo da su niske razine tog proteina odgovorne za autizam.



- Ranije smo zabilježili povezanost razina proteina nSR100 i autizma. No, ovaj put smo pokazali da smanjene razine uistinu mogu biti uzrok ovih poremećaja i to je velika stvar, rekla je Sabine Cordes iz odjela za molekularnu genetiku na Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute.



(Oslobođenje)