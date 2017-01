Ako pitate nutricioniste, ove tri namirnice trebalo bi da uvedete u svoju svakodnevnu ishranu, kako biste bili što zdraviji, a one će vam pomoći i u održavanju linije.

Ilustracija / 24sata.info

1. Zobena kaša



Bilo da je pravite s mlijekom ili vodom, ona je jeftina, a uz to je prilagodljiva baš svakom godišnjem dobu. Tako u nju možete staviti bilo koje voće, orašaste plodove, tečni jogurt, med, grčki jogurt, chia, lanene ili sjemenke bundeve, maslac od kikirikija, komade tamne čokolade, bobičasto voće itd. Ovaj doručak prepun je zdravih masti i proteina, zbog čega će biti puni energije, ali i siti do ručka. Mala tajna nutricionista podrazumijeva i jaja, koje neki nutricionisti ubacuju za dodatni podsticaj proteina.



2. Tvrdo kuhana (domaća) jaja



Ona su izvor niskokalorijskih visokokvalitetnih proteina, koji će vam takođe pružiti osjećaj sitosti. Njih možete kombinovati u sklopu uravnoteženog doručka, ali i kao zdrave grickalice tokom radnog dana, kako ne biste posegnuli za nečim nezdravim, prenose NN.



3. Kefir



Kefir je prepun probiotika, zdravih kvasaca, vitamina, minerala i hranjivih sastojaka, a neki ga zovu i “magično mlijeko”. On čisti tijelo i probavni trakt, eliminiše loše bakterije, štiti od gljivičnih i virusnih infekcija te poboljšava imunološki sistem, a dokazano poboljšava zdravlje kože i kose, što je svakako dodatna prednost.



(24sata.info)