Moderna nauka, masovni mediji i svakakva istraživanja često znaju da dovedu obične ljude u zabludu oko najobičnijih tema, a jedna od njih je i količina vode koju bi svako od nas trebalo da svakodnevno unosi.

Ilustracija / 24sata.info

Dugo je važilo pravilo "osam čaša", zatim se pojavila podjela na muške i ženske količine, a popularizacija teretana i trčanja je učinila cijelu stvar još težom.



Evropsko tijelo za bezbijednost hrane je u 2010. godini izdalo preporuku za muškarce od dvije litre, a za žene 1,6 litara.



Ipak, istraživač Majkl Farel sa Univerziteta Monaš u Australiji zvuči prilično razumno kada kaže da bi trebalo da slušamo svoje tijelo, a ne ono što propisuju različiti naučnici.



"Ako radimo ono što naše tijelo zahtijeva od nas, vjerovatnije je da radimo ono što treba. Pijte vode kada osjećate potrebu, to je bolje nego da pratite nekakav raspored", kaže Farel.



Međutim, drugi naučnici kažu da je "već kasno" kada osjetimo žeđ i da smo već na putu da dehidriramo.



Kako prenosi britanski "Metro", postoje znaci koji nas upozoravaju da je vrijeme da unosimo više tečnosti, a to su:



- osjećaj žeđi

- urin tamnije boje i jačeg mirisa

- osjećaj usporenosti

- suha usta

- blaga vrtoglavica



Što se starijih ljudi tiče, oni bi trebalo da budu na posebnom oprezu jer često znake dehidratacije mogu da povežu sa nekim drugim stanjem.



Takođe, moramo da pazimo da ne unosimo previše vode, jer to dovodi do poremećaja mineralnog balansa i drugih problema.



Inače, žeđ osim vode dobro gase mleko, čajevi i voćni sokovi, ali se uvek mora voditi računa o količini šećera i kofeina.



Zabluda je da hladna alkoholna pića utoljavaju žeđ, jer ona funkcionišu kao diuretik, odnosno posredno dovode do dehidratacije.

(24SATA.INFO / RTRS)