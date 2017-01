Hibiskus ublažava zatvor i pročišćava jetru te se preporučuje i kod programa skidanja kilograma. Ima vitamina C koji će ojačati imunitet, a može vas i smiriti u stresnim situacijama.

Od davnina su poznate dobrobiti domaćeg i divljeg šipka, no nova istraživanja potvrđuju iskustva da hibiskus pomaže kod visokog pritiska i drugih srčanih problema.



Hibiskus ima diuretička svojstva koja pomažu kod izlučivanja viška tekućine iz organizma (koja utječe na povišenje pritiska i oticanje), ali i ublažava zatvor te se preporučuje i ljudima koji imaju problema s viškom kilograma. Antocijanini u hibiskusu blokiraju izlučivanje enzima koji stišće krvne žile i povećavaju cirkulaciju.



Važno je i protuupalno djelovanje čaja od šipka koji je jak antioksidans, pa pomaže i kod snižavanja razine lošeg holesterola u krvi. Dobro je piti tri šolje čaja, po mogućnosti od domaćeg šipka, te nikako ne mijenjati terapiju koju je propisao liječnik, a savjetujte se i o konzumaciji preparata i samoga čaja.



Čaj od šipka poboljšava funkciju jetre, pa tako pomaže čišćenju cijelog organizma. Neće odmoći ni vitamin C, koji će ojačati imunitet te osvježiti organizam tokom prehlade.



Isto tako, flavonoidi u hibiskusu mogu djelovati umirujuće na živce kod blagih depresivnih stanja, no baš zbog vitamina C i diuretičkih svojstava ne preporučuje ga se piti navečer prije spavanja.



Čaj od šipka zahvalan je jer je domaća biljka dostupna u našim krajevima, a uz dodatak meda, limuna i cimeta pretvara se u izvrstan napitak koji se može poslužiti i topao i hladan.



Ipak, pripazite ako imate nizak pritisak ili probleme sa zgrušavanjem krvi. Crvena boja znači likopen, antioksidans najpoznatiji kao sastojak paradajza, ali ima ga i u šipku. Likopen će pomoći kod izbacivanja toksina iz tijela i jačanja imuniteta, prenosi Faktor.



Protuupalna svojstva hibiskusa osjete se i kod problema s osteoartritisom. Osim što će ublažiti bolove i ukočenost zglobova, neke studije sugeriraju da hibiskus pomaže pri obnavljanju koštane hrskavice.



