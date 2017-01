Ogromne vremenske oscilacije u našoj zemlji donijele su prehlade, viroze, ali i gripu. Iako broj oboljelih svaki dan raste, epidemiolozi najavljuju da će u februaru doći do vrhunca gripe, kada se očekuje i duplo veći broj pacijenata.

Ilustracija / 24sata.info

Četiri kantona



U FBiH je do 31. decembra, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, prijavljeno 8.500 osoba sa simptomima sličnim gripi, što je znatno veći broj u odnosu na isto razdoblje lani. Stvaran broj oboljelih višestruko je veći od evidentiranih slučajeva i raste jer se mnogi pacijenti ne obrate doktoru, nego ostaju liječiti se kući.



Povećan broj oboljelih registriran je u četiri kantona, Sarajevskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Zapadnohercegovačkom.



U uzorcima poslanim u Mikrobiološki laboratorij Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) detektirani su virusi gripe tip B i A (H3), kao i u drugim zemljama, potvrdila je za „Avaz“ prim. dr. Mirsada Mulaomerović iz Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH.



- Do sada je prijavljen veći broj oboljelih nego u istom periodu prošle sezone - kaže Mulaomerović.



Najbolja je vakcina



Epidemiolozi upozoravaju da je gripa zarazna i da je obavezno treba preležati, a vakcinacija je ipak najučinkovitiji način njenog sprečavanja.



- U domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo uobičajene su gužve za ovo doba godine. Početkom februara, odnosno kad krenu topliji dani, očekujemo pojavu gripe, a građani se trebaju adekvatno zaštititi – kazao je Fuad Husić, direktor „Domova zdravlja KS“.



Iako je bilo najava da bi sezona gripe mogla završiti, epidemiolozi tvrde kako je, prema dosadašnjim iskustvima, najveća mogućnost dobivanja gripe krajem februara i početkom marta, a smanjenje intenziteta se očekuje tek krajem marta.



Ove sezone, kako pojašnjavaju iz Zavoda, paralelno su cirkulirala dva tipa gripe - tip A (H3N2) te tip B (H1N1), a do sada je bio izraženiji tip B.



U Trebinju hara virusna infekcija



U Službu hitne medicinske pomoći Trebinje prethodnih dana dnevno se prosječno javljalo 60-ak pacijenata s virusnim infekcijama, a evidentiran je i veći broj njih s upalom pluća, potvrdio je načelnik ove službe Saša Borjan.



On je istakao da je i ranije u zimskom periodu bilo virusnih infekcija, ali da je ove godine znatno povećan broj pacijenata sa simptomima virusa, napominjući da dnevno bude po dvadesetak kućnih posjeta i četrdesetak ambulantnih pregleda.



- Pacijenti dolaze s povišenom temperaturom, curenjem nosa, suzenjem očiju, kihavicom i kašljem. Žale se na opštu slabost, malaksalost, vrtoglavicu, nemoć - rekao je Borjan.



5 mrtvih u Hrvatskoj



Da je gripa visokog intenziteta, pokazuju podaci koji dolaze iz Hrvatske, gdje se do sada broj oboljelih popeo na nekoliko hiljada i stalno raste. Broj smrtnih slučajeva koji se vežu za gripu i komplikacije koje je prouzročio virus influence u Hrvatskoj popeo se na pet. Tako su tri smrtna slučaja zabilježena u Splitu i dva u Zagrebu.



(Avaz)