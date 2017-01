Niske temperature u BiH posljednjih dana zaustavile su širenje gripe, no svejedno ambulante su pune ljudi koji dolaze zbog gripe mada je većina "samo" prehlađena. Kako razlikovati grupu od prehlade?

Gripa ili influenca je kratkotrajna akutna bolest koju karakterizira nagli početak, nešto sporiji oporavak i mogućnost razvoja brojnih komplikacija. Ne liječi se antibioticima i ne trebate ići liječniku, simptomi su uglavnom vrlo jasni, no valja ih razlikovati od simptoma prehlade. Gripu najčešće treba samo preležati uz uzimanje mnogo tekućine te obično prolazi bez ikakvih posljedica.



Gripa je virusna bolest koja se javlja kao epidemija u zimskim mjesecima, svake godine iznova s novim virusom, ne liječi se antibioticima i najčešće prolazi spontano uz obavezno ležanje. No, može uzrokovati i teže simptome i brojne komplikacije pa i smrt, pogotovo u starijih osoba, hroničnih bolesnika i djece do dvije godine.



Najvažnije je da je naučimo razlikovati od prehlade i da je preležimo, jer u protivnom strah od nje postaje opravdan.



Evo kako ćemo biti sigurni da je zaista riječ o gripi:



1. Nakon inkubacije od jednog do dva dana, gripa počinje naglo s tipičnim simptomima kao što su visoka temperatura (38-41°C) s drhtavicom, malaksalošću cijelog tijela, jakim umorom i slabošću, glavoboljom i bolovima u mišićima.

2. Temperatura je u naglom porastu prva 24 sata i može trajati dulje od sedam dana.

3. Osjeća se bol u mišićima cijelog tijela i u zglobovima, koja može biti prilično jaka.

4. Može se javiti i pečenje u očima i osjetljivost na svjetlo.

5. Respiratorni trakt reagirat će neproduktivnim kašljem, grloboljom i rinitisom.

6. Temperatura i opći simptomi najčešće traju tri dana i dulje, no postupno nestaju, dok kašalj i grlobolja mogu trajati i do dvije sedmice.

7. Ponovna pojava povišene temperature upućuje na to da se razvila bakterijska upala pluća. Djeca često osjećaju mučninu i povraćaju, a kao komplikacija često se javlja upala srednjeg uha.



Prehlada je pak blaga virusna bolest koja zahvaća sluznicu dišnih organa. Nema općih simptoma bolesti, blagog je toka i obično bez komplikacija. Najčešće izaziva grlobolju, kašalj i promuklost. Iako simptomi mogu biti vrlo izraženi i neugodni, gripa ne zahtijeva posjet liječniku da bi vam propisao lijek, već samo da vam otvori bolovanje jer obavezno morate mirovati. Pijenje mnogo tekućine i mirovanje najvažniji su u liječenju, ali i sprečavanju širenja zaraze. Prema nekim procjenama, jedan oboljeli može zaraziti čak 12 ljudi. Liječniku treba ići samo ako visoka temperatura traje dulje od četiri-pet dana, ako postoji poremećaj disanja ili poremećaj svijesti.







