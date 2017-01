Roditelji ne bi smjeli pušiti e-cigaretu u prisutnosti djece jer one osim nikotina sadrže i druge supstancije koje mogu škoditi djetetovu zdravlju, prenose mediji.

Ilustracija / 24sata.info

Njemačka Udruga liječnika specijaliziranih za zdravlje djece i adolescenata (BVKJ) upozorava da acetaldehid i akrolein, dvije bezbojne, lako hlapljive tekućine oštra mirisa, iritiraju nježnu dječju kožu i sluznicu te oštećuju trepetljike, odnosno organele u prekariotskim stanicama dišnih puteva.



E-cigarete proizvode paru koja sadrži sićušne tekuće čestice koje mogu prodrijeti vrlo duboko u dječje dišne puteve i ondje se nataložiti, kažu liječnici BVKJ-a.



Sastoje se od tri dijela - baterije koja se može puniti, raspšivača koji stvara toplinu i isparava e-tekućinu te komore koji se puni tekućinom sa željenom količinom nikotina.



Na tržištu u ponudi postoje tekućine do 36 miligrama nikotina po mililitru, ali ima ih i bez nikotina.



Uz to, e-cigarete sadrže organske sastojke propilen glikol ili biljni glicerol koji pospješuju stvaranje pare.



Europska komisija krajem prošle godine objavila je prijedlog za reviziju Direktive o duhanskim proizvodima, nastojeći ograničiti količinu nikotina na najviše četiri miligrama po mililitru "e-tekućine", a pakiranja "e-tekućine" trebala bi se prodavati u jedinicama od pola mililitra.



Trenutačno se e-tekućine prodaju uglavnom u pakiranju od 10 mililitara, dok se količina nikotina u njima kreće od 0 do 36 miligrama po mililitru.



(FENA)