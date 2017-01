Istraživanje provedeno u SAD-u sugerira kako redovno hodanje umjerenog intenziteta može rezultirati smanjenjem rizika za bolesti srca.

Ilustracija / 24sata.info

Naučnici s Binghamton Univerziteta su pratili 70 ispitanica u dobi od 29 do 79 godina.



Sudionice istraživanja su tokom 10 sedmica prakticirale brze šetnje u trajanju od oko 2,5 sata sedmično, a rezultate je objavio časopis Creative Nursing.



Pokazalo se kako je do kraja promatranog razdoblja kod žena došlo do poboljšanja kada je u pitanje tjelesna mase, krvni pritisak i koncentracija holesterola u krvi, redom važnih čimbenika rizika za bolesti srca, prenosi Faktor.



(24sata.info)