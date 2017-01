Unos zdrave hrane u djetinjstvu ključan je za adekvatan rast i razvoj. Međutim, opsesivno nametanje djeci zdravih i zabrana drugih, nezdravih namirnica može dovesti do kontraefekta, budući da je djeci "zabranjeno voće najslađe".

Zapravo, preveliko kontrolisanje namirnica koje djeca konzumiraju, nametanje zdrave hrane i zabrana nezdrave dovodi do toga da djeca vrlo brzo zamrze upravo zdravu hranu koju im roditelji nameću.



Upravo to je kontraefekat do kojeg ne bi trebalo dolaziti. Od ranog djetinjstva djeci je potrebno usađivati svijest o zdravoj ishrani i raditi na takav način da ona kasnije sama biraju voće i povrće umjesto slatkiša i brze hrane.



Za roditelje je najbitnije usvojiti politiku nepričanja o hrani. Ukoliko dijete ne želi doručkovati ili ne želi jesti zeleno povrće, ne bi ga trebalo primoravati na to.



Umjesto toga, sa djecom treba razgovarati kao sa svjesnim i odraslim bićima o svim prednostima i nedostacima određenog načina ishrane.



Osim toga, potrebno je regulisati vrijeme obroka, servirati zdravu i nezdravu hranu i pustiti dijete da samo odlučuje, navodi Independent.



Ključno je i imati dobar odnos prema svim vrstama hrane, ne nazivati je lošom, nezdravom i smećem. Ponašajte se prema hrani na takav način da dijete samo usvoji vaše navike.



