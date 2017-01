Bolovi u vratnom dijelu kičme najčešće pogađaju one koji dugo sjede ispred kompjutera, televizora, za volanom, a nerijetko su uzrokovani i neodgovarajućom visinom jastuka za spavanje, pišu "Večernje novosti".

Kada se trpe duže vrijeme, bolovi mogu da se šire prema jednom ili oba ramena, lopaticama, pa čak i prednjoj strani grudnog koša.



Kod određenog broja ljudi ukočenost vratnog dijela kičme može da izazove probleme sa vidom, zujanjem u ušima, čestim osjećajima mučnine i nelagodnosti u stomaku.



Da bi izbjegli ovo neprijatno stanje najvažnije je da se opuste mišići vrata. Da bi to postigli savjet je da oko vrata i na dio ramena stavite vlažan i topao peškir. Čim osjetite da osjećaj toplote nestaje, uklonite ga i počnite sa vježbanjem.



Cilj vježbi je da povećaju raspon pokreta i da se istegnu mišići vrata.



Poželjno je da ove vježbe uradite tri puta u toku dana. Nemojte zadržavati dah dok ih radite, već se trudite da dišete ravnomjerno kroz nos.



Lijevo-desno



Lagano okrećite glavu udesno, dok ne počne da vas boli, zadržite se malo u tom položaju, a zatim se vratite u početni položaj. Uradite isto to i na lijevu stranu.



Brada na grudi



Pustite bradu polako na grudi, zadržite je malo, pa se opustite, a zatim vratite glavu u početni položaj.



Glava na ramena



Nagnite glavu prema desnom ramenu, zadržite malo, pa onda vratite u centralni položaj. To uradite isto i na suprotnu stranu.



Pogled u tavanicu



Sagnite glavu nazad tako da možete da vidite tavanicu, zadržite pogled malo u tom položaju i vratite u početni položaj.



Čelo na dlanove



Naslonite čelo na dlanove i zatim pritiskajte prema naprijed, a dlanovima ne dozvolite da se pomjere.



Otpor rukom



Šaku naslonite s jedne strane na glavu iznad uha, zatim probajte da sagnete glavu na rame, ali tako da to onemogućavate rukom.



Ruke na potiljak



Naslonite obje šake na potiljak, pa onda probajte da sagnete glavu unazad, a to onemogućavajte rukama.



Okret u stranu



Ruku stavite na sljepočnicu, zatim probajte da okrenete glavu na tu stranu, a šakom spriječavajte okretanje glave. Opustite se, promijenite ruku i uradite vježbu na suprotnoj strani.





