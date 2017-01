Đumbir je jedna od najljekovitijih biljaka koja se može upotrijebiti za liječenje niza tegoba i poremećaja.

Ipak, s korijenom treba biti pažljiv jer ne odgovara svima. Naime, neke osobe trebaju pripaziti na unos đumbira i koristiti ga isključivo uz prethodno savjetovanje s ljekarom. Evo nekoliko preporuka:



Uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi



Đumbir razrjeđuje krv, a to znači da ga trebaju izbjegavati oni koje uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi ili imaju poremećaje krvarenja.



Pijete lijekove za kontrolu dijabetesa



Đumbir može spustiti nivo šećera u krvi i dobar je za dijabetičare koji kontroliraju šećer isključivo putem prehrane. No, dijabetičari koji uzimaju lijekove ili inzulin mogu ga koristiti isključivo uz prethodno savjetovanje s ljekarom. Naime, on u kombinaciji s lijekovima može previše spustiti nivo šećera i povećati rizik od nastanka hipoglikemije.



Trošite lijekove za kontrolu pritiska



Neki lijekovi za kontrolu nivoa krvnog pritiska mogu doći u interakciju s đumbirom. Nivo pritiska tada može postati prenizak, a također se može narušiti i srčani ritam.



Patite od žučnih kamenaca



Žučni mjehur nalazi se ispod jetre i spojen je sa žučovodom. Žučni mjehur služi kao skladište za žuč koja razgrađuje mast u crijevima. Ako kamenci krenu u žučovod, mogu blokirati protok žuči zbog čega se vraća u jetru. Đumbir potiče stvaranje žuči, pa oni koji imaju kamence mogu biti skloni previsokom nivou žuči u mjehuru.



Trudnice oprezno



Dosadašnja istraživanja dala su kontroverzne rezultate o konzumiranju đumbira u trudnoći. Jedno istraživanje pokazalo je da on može utjecati na spol djeteta, dok je druga studija pokazalo da povećava rizik od nastanka spontanog pobačaja. Žene vrlo često koriste đumbir kako bi ublažile jutarnje mučnine, a stručnjaci savjetuju da ga ne konzumirate bez prethodnog savjetovanja s ljekarom.



Koliko dnevno uzimati



Većina osoba dobro podnosi đumbir i često ga koriste za ublažavanje probavnih smetnji (mučnina, povraćanje), ublažavanje simptoma artritisa i menstrualnih bolova.

Stručnjaci ističu da osobe koje ne pate od nikakvih medicinskih stanja dnevno mogu uzimati četiri grama đumbira u prahu.



Trudnicama se ne preporučuje više od jednog grama dnevno. U istraživanjima u kojima se proučavao utjecaj đumbira na zdravlje najčešća doza bila je 250 miligrama do jedan gram đumbira tri do četiri puta dnevno.



Ono što je odlično kod đumbira je to da ga možete koristiti u svježem ili mljevenom sušenom obliku. Mljeveni suhi đumbir daleko je koncentriraniji, pa ga uzimajte u manjoj količini, prenosi Faktor.



Kašika svježeg đumbira jednaka je 1/4 kašičice mljevenog sušenog đumbira.



