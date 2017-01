Djeci pretilih roditelja prijeti veći rizik za sporiji razvoj, prenose mediji.

Ilustracija / 24sata.info

Američki znanstvenici koji su proveli novo istraživanje vjeruju kako su njihovi rezultati značajni jer se temelje i na podacima prikupljenima od očeva, ne samo od majki, navodi se u studiji koju je objavio Journal of Pediatrics.



Sveukupno je za potrebe studije praćen razvoj 4 820 djece u dobi od četiri mjeseca do tri godine.



Pokazalo se kako djeca pretilih majki u većem broju slučajeva imaju poteškoća u korištenju malih mišića, primjerice onih u prstima.



Kod djece pretilih očeva su uočeni veći izgledi za prisutnost poteškoća sa samostalnim oblačenjem ili hranjenjem.



Uz to, djeca ekstremno pretilih parova su imala veći rizik za slabije rezultate na testiranjima sposobnosti rješavanja problema.



Znanstvenici dodaju kako su ranija istraživanja povezala pretilost roditelja s većim izgledima za prisutnost upalnih procesa koji mogu negativno utjecati na razvoj mozga fetusa.



Uz to, prema nekim studijama hormoni povezani s pretilošću također mogu utjecati na razvoj mozga fetusa.



Pretilost je povezana i s promjenama glede ekspresije nekih gena u spermijima.





(FENA)