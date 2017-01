Ispijanje vode s limunom natašte jedan je od glavnih rituala mnogih dijeta.

Ilustracija / 24sata.info

Ovaj napitak ne sadrži kalorije ili šećere, poboljšava probavu, čisti tijelo od toksina, osigurava dozu antioksidanta i vitamina C. Uz obaveznu jutarnju dozu, mnogi je piju i tokom cijelog dana.



Međutim, iako je zdrava, voda s limunom ima i dvije neželjene nuspojave na koje bi trebalo obratiti pažnju.



1. Žgaravica. Previše limuna zapaliće 'vatru' u vašem ždrijelu. Naime, limun je jedno od najkiselijih voćki, a poznato je da upravo citrusi pojačavaju lučenje želučanih kiselina i zato potiču žgaravicu.



2. Oštećenje zubne cakline. Kiseline u limunu oštećuju zaštitni sloj cakline na vašim zubima, a to može dovesti do osjetljivosti zuba pa čak i karijesa. Ako imate problema sa zubima, nikako nemojte vodu s limunom piti tokom cijelog dana ili nakon svake popijene čaše isperite usta gutljajem obične vode, piše Zadovoljna.

(24sata.info)