Kozje mlijeko spada u najzdravije namirnice pogotovo kada govorimo o mliječnim proizvodima. Njegova hemijska struktura je nevjerovatno slična majčinom mlijeku.

Od pamtivijeka širom planete kozje mlijeko se upotrebljava ne samo za ishranu već i kao pomoćno sredstvo za liječenje mnogih bolesti.



U sebi sadrži mnoštvo proteina bogatih esencijalnim aminokiselinama, široku lepezu vitamina i nema teško svarljivih masti. Ne samo da je lakše za varenje od kravljeg mlijeka, već kozje mlijeko sadrži manje laktoze, pa ga lakše mogu podnositi osobe osjetljive na laktozu.



Zatim, kozje mlijeko u odnosu na kravlje u svom sastavu sadrži viši nivo vitamina (pogotovo vitamina B6), minerala (pogotovo kalcijuma), a niži nivo kalorija. Pošto je blizu savršene hrane i lako varljivo ono je pogodno za ishranu beba neposredno nakon prestanka dojenja.



Osim toga, kozje mlijeko je odlična namirnica za bebe i djecu jer ne sadrži određenu vrstu proteina koji često izaziva alergijsku reakciju kod djece.



Kroz historiju čovječanstva kozje mlijeko se preporučuje za jačanje imuniteta, liječenje i jačanje pluća, protiv tuberkuloze. Kozje mlijeko može biti i dobar saveznik u borbi protiv stresa. Ono u sebi sadrzi vitamine B1, B2, B6 i B12 pa stoga jača i nervni sistem.



Narodna medicina kozje mlijeko preporučuje i osobama sa osjetljivim želucem. Fine čestice koje se u njemu nalaze uglavnom neće škoditi ni osobama koje imaju problema sa jetrom. S obzirom na to da koze jedu koru biljaka njihovo mlijeko je bogato silicijumom a to je mineral koji pozitivno utiče na kožu, kosu, nokte i nervni sistem.



Na kraju da ne zaboravimo i to da je kozji sir, takođe, moćno prirodno sredstvo za jačanje organizma i zaštitinik od mnogih bolesti. Zbog svega ovoga, ljekovita svojstva kozjeg mlijeka lako mogu, a i treba, da privuku i one osobe koje baš i ne vole njegov miris.



(24sata.info)