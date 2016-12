Zima je doba prehlada, a suhi kašalj i bolno grlo tada su česta pojava.

Ilustracija / 24sata.info

Stoga vam donosimo tri jednostavna načina za smirenje boli u grlu sa sastojcima koje vjerovatno imate u vašem domu.



1. Slana voda



Grgljanje slane vode je jedan od najstarijih način smirivanja boli u grlu. Bez obzira na to što je sam uzrok grlobolje, bolno grlo znači da su stanice u sluznici natekle i da je došlo do upale.



Ispiranjem grla slanom vodom smanjuje se oticanje, jer je prvotna funkcija soli izvlačenje vode što dovodi do splasnuća natečenih stanica i smiruje bol. Takođe, pomaže pri ispiranju viška sluzi i kod začepljenog nosa.



Kako je koristiti za smirivanje grla?



Sve što vam treba jesu šalica tople vode i pola čajne žličice soli.



1. Zagrijte vodu da bude topla, ali ne vruća.



2. Dodajte sol, dobro promiješajte te počnite grgljati tekućinu.



3. Po potrebi ponovite postupak do 3 puta dnevno. Više od toga se ne preporuča jer riskirate oštećenje zdravog mekog tkiva.



2. Jabučni ocat



Ovo sigurno nije najukusniji način za rješavanje problema, no jabučni ocat je odličan izbor zbog visokog nivoa kiselosti koja ubija bakterije vrlo efikasno. Kada se jabučnom octu doda med, njegova se efikasnost u ublažavanju grlobolje povećava jer pomaže i pri ublažavanju bolne osjetljivosti u grlu.



Kako ga koristiti za smirivanje grla?



Trebaće vam jedna žlica jabučnog octa, jedna žlica meda i jedna šalica vrlo tople vode. A možete ga koristiti na sljedeća 2 načina:



1. Ocat i med umiješajte u šalicu, te popijte dok je još voda topla.



2. Ako ne želite progutati tekućinu jer ima jak okus koji vam ne paše, onda dvije žlice jabučnog octa dodajte u pola šalice s toplom vodom te grgljate jednom dnevno, piše Zadovoljna.hr.



3. Kadulja



Kadulja je biljka koja ima moć stezanja tkiva, što znači da pomaže pri naticanju grla. Fenolne kiseline u kadulji pomažu i pri ubijanju loših bakterija koje mogu uzrokovati ili doprinijeti vašim simptomima. Najbolji način korištenja kadulje u ovome slučaju je ispiranje grla.



Kako je koristiti za smirivanje grla?



Trebaće vam jedna šalica kipuće vode, dvije čajne kašičice kaduljinih listova, suhih ili svježih, te sedam grama soli.



1. Prokuhajte vodu te je naspite u šoljicu u kojoj se već nalaze listovi kadulje.



2. Poklopite šoljicu te ostavite da listovi odstoje 20 minuta.



3. Nakon toga iscijedite listove iz tekućine, dodajte sol te grgljate koliko je potrebno.







(24sata.info)