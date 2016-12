Zima je vrijeme prehlada i gripa, zato bi u tom periodu trebalo da najviše brinemo o hrani koju unosimo u organizam. Veoma je bitno svakodnevno konzumirati namirnice za jačanje imuniteta koje su pune vitamina.

Ilustracija / 24sata.info

Zima ima mnogo takvih namirnica.



Šipak



Sa svojom kombinacijom slatkog i kiselog ukusa, šipak je vrlo posebno voće koje sadrži mnoštvo vitamina C. Njegove sjemenke se mogu dodati u jogurt, salatu ili jednostavno konzumirati samostalno. Uz to sadrži i vitamin B i folnu kiselinu. Antioksidanti koje sadrži, pomažu u sprečavanju prehlada i gripa i sprečavaju razvoj kardiovaskularnih bolesti.



Kivi



Kivi često nazivaju “supervoćem“ jer sadrži vrlo malo kalorija, a ima mnogo ljekovitih svojstva. Kivi je odličan izvor vitamina A, C, B i K, a sadrži i minerale kao što su kalijum, kalcijum, magnezijum, fosfor, gvožđe, cink i bakar. Kivi je odličan za jačanje imuniteta, a takođe je dobar za srce i probavu. Možete ga dodati u voćnu salatu, jogurt ili smuti, i tako uživati u svim njegovim ljekovitim svojstvima.



Prokelj



Prokelj je veoma bogat svim važnim vitaminima i mineralima. Neki od njih su vitamin C, vitamin A, vitamini B grupe, magnezijum i kalcijum. Imaju protivupalno dejstvo i mogu da povećaju nivo energije u tijelu. Odlične su za jačanje imuniteta i sprečavanje prehlade i gripe. Važno je znati da se prokelj ne smije dugo kuvati jer inače gubi svoja svojstva.



Citrusi



Zima bez citrusa nije prava zima. Narandže, limun, mandarine i grejp su odlični izvori hranjivih materija, posebno vitamina C, koji nam je najviše potreban za vrijeme prehlada i gripa. Ovo osvježavajuće i ukusno voće uveliko pridonosi zdravlju. Njihovi antioksidativni sastojci i antivirusna svojstva jačaju imuni sistem, skraćuju vrijeme prehlade i ublažavaju njene simptome.



Kupus



Kupus obiluje vitaminom C koji je odličan za jačanje imuniteta i sprečavanje razvoja bolesti. Pomaže u liječenju prehlade, gripa i kašlja i djeluje antiseptički na disajne organe. Tokom zimskih mjeseci bi trebalo da dva do tri puta nedeljno konzumiramo kiseli kupus, kao glavno jelo ili kao prilog.

(24sata.info / NN)