Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) tvrdi kako je eksperimentalna vakcina protiv ebole stoprocentno uspješna, prenosi Anadolu Agency (AA).

Iako ova vakcina nije bila na raspolaganju 2014. kada je u nekim afričkim zemljama izbila epidemija ebole, vjeruje se kako će ona biti od vitalnog značaja u godinama koje slijede.



WHO trenutno traži regulatorno odobrenje koje će vakcinu "rVSV-EBOV" pustiti u globalno korištenje, najkasnije do 2018. godine.



"Ako epidemija ebole pet izbije, više nećemo biti bespomoćni kao što smo bili prije dvije godine. Svijet si ne može priuštiti ljudsku katastrofu kakva je bila tada", izjavila je za "New York Times" vodeća istraživačica Marie-Paule Kieny iz WHO-a.



Epidemija ebole 2014. godine u zapadnim zemljama Afrike odnijela je više od 10.000 ljudskih života.



Povremeni novi slučajevi zaraze i dalje se javljaju u Gvineji gdje naučnici isprobavaju tehniku takozvane "prsten vakcinacije".



Ni kod jednog od 5.837 pacijenata, ebola se nije vratila nakon vakcinacije eksperimentalnom vakcinom, navodi WHO dodajući kako su napori sada usmjereni na djecu na kojoj se vakcina još uvijek nije koristila.



Eksperimentalna vakcina izrađena je pod vodstvom WHO-a u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Gvinenje i međunarodnim organizacijama.



Virus ebole prvi put je otkriven 1976. godine. Najveća epidemija ovog virusa izbila je 2014. godine, prvo u Africi, a zatim i u drugim dijelovima svijeta. Do ove godine ljekari nisu prikladnu vakcinu niti način liječenja.



