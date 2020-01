Boje su vrlo važan i neodvojiv dio naših života, a svaka od njih ima svoje značenje i svoj utjecaj na našu psihu. Kako boje utječu na naš svakodnevni život, na našu percepciju i reakciju te tako ujedno otkriti i neke od naših osobina, proučava psihologija boja.

Ilustracija / 24sata.info

Svaka od boja ima svoje i pozitivno i negativno značenje, ovisno o kontekstu u kojem se promatra, pa upravo to utječe na naš doživljaj određenog predmeta u našem okruženju. Zadovoljna.hr donosi značenja i doživljaj osnovnih boja, kao i tzv. neboja, odnosno bijele i crne.



Bijela



Bijela boja smatra se pozitivnom i smirujućom bojom. Daje osjećaj svježine, a u mnogim se kulturama smatra bojom čistoće i nevinosti, kao i novih početaka. Ujedno je to boja koja se i veže uz bijelu odoru medicinskog osoblja, pa prema njoj osjećamo i svojevrsno strahopoštovanje, dok se istodobno osjećamo inteligentnijima ako je nosimo. Primjerice, istraživanje The Kellogs School of Medicine pokazalo je da su studenti koji bi odjenuli bijelu liječničku odoru smatrali same sebe inteligentnijima, a na hodnicima bolnice odmah bi bili percipirani kao marljivi i pametni.



Crvena



Crvena boja često se veže uz pojam strasti i plodnosti pa se nerijetko žene odlučuju nositi crvenu haljinu ili crveni ruž u situacijama kada im je važno da privuku pažnju suprotnog spola. Štoviše, istraživanje provedeno na Sveučilištu Rochester pokazalo je da kada se muškarcu pokaže fotografija žene u crvenoj haljini i fotografija žene u haljini neke pastelne boje, pažnju će im odmah privući ona u crvenoj.



Ta se boja također često može vidjeti i na sportskim terenima, napose otkada ju je prigrlio nogometni klub Liverpool još 1960-ih i otada godinama neprestano pobjeđivao. No crvenu često vezujemo i za opasnost, znak zaustavljanja, ocjenjivanje ispita crvenom kemijskom olovkom, pa samim time to nije boja koja će poticati kreativnost ili nas umiriti.



Žuta



Žuta se smatra bojom koja je najlakše vidljiva ljudskom oku. Mogu je prepoznati čak i osobe koje pate od daltonizma, a kada je riječ o našem zdravlju, ona može mnogo reći o stanju organizma.



Naime, ako naše tijelo prima dovoljno nutrijenata i vitamina, podton kože bit će lagano žut, jedva primjetan, dok će kod blijedih osoba izostati te tako reći mnogo o stanju njihova imunološkog sustava. Dakako, taj žuti podton kože treba razlikovati od pretjeranog pigmenta koji ukazuje na hepatitis.



Žuta boja također je u velikom kontrastu s ostalim bojama dugina spektra, pa za njome posežemo kada želimo da nam odjeća bude primijećena i drugačija. Time ujedno šaljemo poruku da smo vedre i optimistične osobe.



Plava



Plava je boja neba i vode. Odiše mirnoćom pa se često koristi u poslovnim svrhama, a pokazalo se da je jednako vole i muškarci i žene. No različite tonove plave boje percipiramo na različite načine. Tamniji tonovi, gotovo nalik crnoj, odaju dojam moći, snage i poštovanja, dok su svjetliji tonovi vezani za opuštanje, svježinu, vedrinu i druge pozitivne emocije.



Međutim, negativnost plave boje očituje se u tzv. plavom svjetlu koje izvire iz ekrana naših računala i mobilnih uređaja te nas dugi drži budnima. Kada je pak riječ o hrani, plave namirnice hlade i umiruju, a to su: borovnica, ribiz, kupina, šljiva, kvasac, alge i neke ribe, divlje gljive, crne masline, crno grožđe.



Zelena



Boja koju uvijek bez iznimke vezujemo za prirodu i buđenje kreativnosti svakako je zelena. Ona ujedno predstavlja ravnotežu i harmoniju. Redovito se koristi pri proizvodnji proizvoda kada se želi naglasiti povezanost e ekologijom i održivim razvojem.



Što se tiče hrane zelene boje, ona se uvijek vezuje uz zdravlje. Primjerice, zeleno povrće izvor je celuloze i alakalizira tijelo, dok su zeleni sokovi dobri za detoksikaciju, stabiliziraju krvni tlak i stvaraju kiselo-baznu ravnotežu u krvotoku.



Crna



Crna je boja koja od svih ima najviše oprečnog utjecaja. S jedne strane smatra se bojom težine, depresije i smrti, a s druge izvorom elegancije. Primjerice, kada posežemo za proizvodima koji su crne boje, imamo dojam da kupujemo nešto luksuzno i vrjednije nego da je u bilo kojoj drugoj boji.



No posebno je zanimljivo to da crnu boju percipiramo potpuno različito na različitim ljudima. Ako je odrasli muškarac odjeven u crno odijelo, smatra se uspješnim i ambicioznim.



Odjene li žena crnu haljinu ili poslovno odijelo, smatra se pribranom, atraktivnom i iznimno sigurnom u sebe, dok se crna boja kod adolescenata smatra simbolom pobune.





(24sata.info)