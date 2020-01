Premda se nalaze na samom sjeveru evropskog kontinenta, premda im noć zna da traje i duže od dana, premda dobar dio godine provode na temperaturama ispod nule, Finci su najsretniji narod na svijetu.

Zašto je to tako, moglo bi da objasni sljedećih 11 razloga



Finci provode mnogo vremena u prirodi



Oko 70 posto teritorija zemlje nalazi se pod šumama, pa je to možda razlog zašto Finci rado vrijeme provode u prirodi. Okruženi šumom i prirodom, osjećaju se mirnim, a neke od najpopularnijih aktivnosti tamo su duge šetnje i vožnja biciklom.



Bogatstvo voda



Finska se naziva i "zemljom hiljadu jezera". Ova jezera su nastala kao rezultat glacijacije koja je završila prije 10.000 godina. Voda u finskim jezerima toliko je čista i zdrava da je možete piti direktno kod kuće iz slavine, a gotovo svaki restoran će vam i ponuditi besplatnu vodu u bokalu, čak i ako ne pitate.



Novac za djecu



Finski roditelji svaki mjesec za svako dijete dobijaju 100 eura, a ono što je zanimljivo jeste da taj "dječiji dodatak" vrijedi do djetetove sedamnaeste godine. Ovaj novac neki troše, ali velika većina roditelja stavlja ga sa strane, te ga djetetu daju prilikom selidbe iz kuće. Dakle, nije teško shvatiti kako velika većina mladih Finaca "startuje" sa 20.000 eura na štednoj knjižici...



Najbolja pizza na svijetu



Cijela priča krenula je s nekadašnjim italijanskim premijerom Silvijom Berlusconijem koji je jednom prilikom, u moru gafova po kojima je bio poznat, uspio da izjavi kako nije ljubitelj finske hrane i da se ona ne može mjeriti sa italijanskom. Posljedica? Tri godine kasnije Finska je osvojila takmičenje u spremanju pizza, ostavivši iza sebe upravo Italiju, a pobjednička pizza zvala se – Berlusconi.



Kraljevi recikliranja



Finci su davnih dana shvatili da je recikliranje potreba, pa se tako čak više od 90 posto otpada – reciklira. Devet od 10 plastičnih flaša moguće je reciklirati, a postotak kod staklenih, još je i veći.



Povjerenje u policiju



Građani u Finskoj itekako vjeruju policiji. Povjerenje je iznad 90 posto, a i povjerenje u ostale institucije takođe je na visokom nivou. Tako da, kod Finaca ne postoji problem nepovjerenja u institucije...



Neobični sportovi



Teško je ovo uopšte i nazvati sportovima, ali nije ih lako staviti ni u neku drugu kategoriju. Bacanje mobilnih u dalj, nošenje žene, lov na komarce, sviranje "vazdušne" gitare, sve to Finci, manje ili više, baštine.



Pravo na internet



Tačno prije 10 godina, Finska je postala prva zemlja na svijetu koja je pravo na internet proglasila osnovnim ljudskim pravom. Vlada je naložila pružaocima usluga da brzina mora biti najviša moguće, te da internet mora biti dostupan svima.



Ludi za kafom



Prema podacima Internacionalne organizacije za kafu, Finci su drugi na svijetu prema konzumaciji kafe po glavi stanovnika. Recimo da im, uprkos uvriježenim mišljenju, mi nismo ni blizu.



Besplatno obrazovanje



Od malih nogu djeca se usmjeravaju na učenje jezika, tako da u Finskoj velika većina stanovnika govori perfektan engleski. Obrazovanje u školama, kao i na univerzitetima, je besplatno, a finski obrazovni sistem je jedan od najboljih na svijetu.



Selo Djeda Mraz



Da, da, malo selo u Laponiji imena Joulupuki, može se posjetiti tokom cijele godine. Finski Djeda Mraz čak ima i pasoš, iz koje saznajemo kako je oženjen i rođen "nekad davno". Eto, ovdje očigledno vjeruju u bajke, pa je mnogima možda zato i život bajka, piše Dnevnik.hr.





