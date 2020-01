Medvjedi u sarajevskoj Pionirskoj dolini nisu u zimskom snu, ali su u ''zimskom režimu'' koji podrazumijeva vitaminima i mineralima bogatiju ishranu te drugačiji smještaj i stalni nadzor.

Foto: Fena

Osim medvjeda u tom režimu su i druge životinje, a pogotovo one koje su iz toplijih krajeva, kao što su zebre i antilope. One su u posebnim prostorijama s termoizolacijom i nisu dostupne posjetiocima.



Lemuri, majmuni i zmije su također smješteni u posebne prostorije, ali ih posjetioci mogu vidjeti kroz staklo.



- Zimski režim podrazumijeva potpuno drugačiji tretman životinja. Vodi se računa o ljekarskom nadzoru, radnici koji rade na hranjenju i čišćenju postaju zimska služba koja je uvijek u pripravnosti - rekla je Feni Aldijana Hamza iz KJKP ''Park''.



Lavovi i tigrica ne izlaze iz svojih nastambi kada je temperatura ispod pet stepeni.



- Kada je temperatura viša izađu da prošetaju - navela je Hamza te dodala da su ostale životinje vidljive posjetiocima tokom zime.



Kazala je da je zimi manje posjetilaca, ali da je Pionirska dolina i dalje zanimljiva pogotovo djeci za vrijeme raspusta.



Zimski režim u Pionirskoj počinje 1. novembra i traje do 1. aprila.





(FENA)