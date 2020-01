Uz pravilno planiranje i dobru infrastrukturu uobičajena pravila vožnje bicikla padaju u vodu. Dok ostatak svijeta zimi izbjegava voziti bicikle po zaleđenim ulicama, u finskom gradu Oulu situacija je drugačija.

Internetom već neko vrijeme kruži fotografija bicikala parkiranih ispred škole u snijegu. U opisu fotografije navedeno je da je napravljena u Finskoj, tačnije u gradu Oulu, gdje djeca aktivno voze bicikle čak i zimi. Zdravije je, a i ekološki prihvatljivije, objašnjeno je, prenosi Klix.



Cijelu priču je na internetu objavio inžinjer firme Navico Ltd. i biciklistički koordinator za grad Oulu Pekka Tahkola, koji kaže kako smatra da je ovo najbolji način za putovanje od kuće do škole i nazad.







"To je sasvim normalno, ovdje je to oduvijek tako. I ja sam to radio u djetinjstvu, isto je voziti bicikl na -30 ili na malo višim temperaturama", objasnio je za Bored Pandu.





