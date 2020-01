Porodica Hasanspahić iz sela Vladačići kod Goražda sa svojim prizvodima već odavno je postala prepoznatljiva širom Bosne i Hercegovine.

Foto: Fena

Proizvodnja organske zdrave hrane u okruženju netaknute planinske prirode, po tradicionalnim bosanskim receptima, kojom se bave već godinama, svrstala ih je među najpoznatije poljoprivredne prozvođače u ovom dijelu države.



Melisa i Rizalija Hasanspahić obrađuju oko 35 dunuma zemlje od koje je 600 metara kvadratnih pod plastenicima. Obim posla kojim se bave ostavlja malo slobodnog vremena, ali ga je Melisa odlučila ispuniti i neobičnim hobijem.



Mlada poljoprivredna poduzetnica zimu provodi izrađujući neobične slike u quiling tehnici.



- Samo zimi to i radim jer u ostalim periodima nemam vremena. Kratak dan, duge noci i tada najviše vremena provodim praveći slike. Iskreno, ni ja nisam znala za ovu tehniku do prije nekoliko godina kada sam kod prijateljice primjetila sliku. Kada sam je pitala gdje ju je kupila, rekla mi je da je ona to napravila i tako je krenulo moje interesovanje. Pojasnila mi je da se zove tehnika quilling, kući sam to odmah ukucala na internetu i vidjela sam predivne slike i motive koji su se mogli napraviti od papira – navela je Melisa za Fenu.



Pojašnjava da se quilling tehnika drugačije naziva i filigranski papir i predstavlja umjetnost stvaranja dizajniranih ukrasa od papira.



- Papir se sječe u trake koje se potom savijaju, rolaju i oblikuju u različite oblike koji se mogu koristiti za ukrašavanje čestitki, slika, kutija i slično. Isto tako se od ovog papira mogu napraviti nakit, zidne dekoracije, 3D figure i slično. Quilling tehnika postoji već stotinama godina. U doba renesanse su monasi i monahinje želeli da iskoriste pozlaćeni papir. Na taj način su stvarali ukrasne predmete kojima su dekorisali i vjerske objekte, kao alternativu skupog zlata filigrana. U 18. i 19. vijeku je ta tehnika postala razonoda ženama u Engleskoj, koje su dekorisale svoje čajnike i dijelove nameštaja, a kasnije se proširilo i na ostatak svijeta - dodaje.



Naglašava da su za quiling potrebni alat, od igle za quilling, kalupa za oblikovanje papira, do posebnog češlja i papira.



- Sve sam to naručila putem e-bay-a i putem interneta naučila osnovno veoma brzo s obzirom da sam bila jako zainteresovana. Sada pretežno za podlogu koristim hamer papir a imam sjekač papira tako da koristim obični papir u boji. Volim da su sve slike različite i pravim razne motive. Za jednu sliku potrebno je otprilike pet do šest dana a nekada i više, sve zavisi da li je punija slika. Prvo se nacrta motiv koji mi se sviđa, zatim se izreže papir tri mm i pravi se odgovarajući oblik i popunjava – precizira Goraždanka.



Napominje da je slike jednom izlagala na sajmu uz svoje ostale proizvode i da su ljudi sjajno reagirali.



- Ima zainteresovanih za kupovinu jer su slike neobične i još od papira. Mislim da se vrlo malo zna u Goraždu i BiH za ovu tehniku. Možda griješim ali do sada nisam još nikoga srela da se bavi quillingom, osim moje prijateljice. Pored mog stalnog posla radim ih samo zimi jer tako mi brže prođe vrijeme. Planiram uskoro napraviti i izložbu kako bi što više ljudi vidjelo ove neobične radove – ističe Hasanspahić.



(FENA)