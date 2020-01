U turskom gradu Eskisehiru nalazi se divovski akvarijum u kojem se nalaze razne vrste riba, uključujući i morske pse i raže, koje ronioci hrane vlastitim rukama.

Foto: AA

U akvarijumu koji je otvoren 2014. godine nalazi se preko 100 vrsta riba koje su donesena iz Atlantskog okeana, Crvenog mora, južnoameričkih jezera i Amazona.



Akvarijum, dubine 3,5 metara i volumena vode milion litara, samo prošle godine je posjetilo oko 800.000 ljudi.



Zanimljivo je da u ovom akvarijumu vlastitim rukama ribe hrane dvojica ronilaca Mehmet Ali Ucar i Ozgur Altinisik, koji, kako kažu, uživaju u ovom poslu jer svojom pojavom posebno obraduju mališane.



Ucar, koji već dvije i pol godine radi na ovom mjestu, za AA je kazao da osim što hrane ribe, čiste i akvarijum.



"Rukama hranimo morske ribe u glavnom spremniku. Hranimo ih četiri puta u sedmici. Za mene je ovo, na neki način, i velika čast da mogu roniti među morskim ribama u gradu koji nema more. Zaista uživam u ovom poslu i sretan sam", kazao je ovaj ronilac.



Ističe također da je posebno sretan dok roni i hrani ribe.



"Jer nema svako priliku da roni tako blizu ribama kao što su morski psi, raže i mnoge druge vrste morskih riba. Ronimo blizu njih pažljivo kako ih ne bi povrijedili. Cijeli proces hranjenja traje 20 do 25 minuta", ispričao je Ucar.



Njegov radni kolega Altinisik ističe kako je i ranije ronio ali nikada tako blizu ribama kao sada dok je u akvarijumu, dodajući da praktično rukama donose hranu do samih usta riba.



"Pazimo ih kao male bebe. Nekako smo s njima već uspostavili posebnu vezu. Navikle su se na nas. Drago nam je da i posjetioci uživaju dok nas gledaju kako ronimo među ribama", kazao je ovaj ronilac, dodajući da je posebno sretan kada vidi djecu koja uživaju gledajući šaroliki morski svijet unutar akvarijuma.





(AA)