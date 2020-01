Najmanje tri oficira kanadske vojske dobila su naređenje da igraju aplikaciju "Pokemon go" u vojnim bazama širom te zemlje nakon što su igrači uljezi ulazili u zabranjene prostore u potrazi za virtuelnim junacima.

Ilustracija / 24sata.info

Uljezi u bazama nisu bili strani agenti već fanovi svjetski popularne aplikacije "Pokemon go" pokrenute 2016. godine kojom se pokušava doći do što je moguće više virtuelnih karaktera iz igrice.



Prema podacima iz internet prepiske, koja je u posjedu kanadske medijske kuće CBS, rast broja uhapšenih uljeza izazvao je zabrinutost kod vojske.



"Primite na znanje da je baza "Fort Frontenak" istovremeno "PokeGym` i "PokeStop". Potpuno iskreno ću reći da nemam pojma o čemu se tu radi", naveo je major Jeff Monagan iz baze "Kingston".



Najmanje tri oficira iz različitih baza širom zemlje dobili su zadatak da se kreću oko vojne infrastrukture sa telefonima i tabletima radi potrage za virtuelnom infrastrukturom i karakterima iz "Pokemona" .



Na ulazu u bazu jedna žena je uhapšena tokom igre "Pokemon go", a njeno troje djece se penjalo po tenkovima.



Muškarac uhapšen u bazi "Borden" objasnio je da je "samo prikupljao poene igrajući `Pokemon go`".



(SRNA)