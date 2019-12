Hiljade ljudi u više svjetskih gradova spavalo je na otvorenom u okviru globalnih napora da se prikupe sredstva za rješavanje pitanja beskućništva.

Foto: 24sata.info

Među aktivistima, koji su noć proveli na otvorenom u New Yorku, Londonu, Edinburghu i Cardiffu, bio je veliki broj slavnih ličnosti.



U centru Londona temperatura je bila oko 10 stepeni, padala je jaka kiša, što su uslovi sa kojima se beskućnici suočavaju svaki dan.



Priču za laku noć u Londonu svim spavačima pročitala je glumica Helen Mirren. U Edinburghu se spavačima pridružio glumac Brian Cox, a u New Yorku glumac Will Smith.



Louis Casey, bivši šef Vladinog odjeljenja za pitanja beskućnika i jedan od organizatora ovog skupa, rekla je BBC da se nada da će ovo poslati simboličnu poruku.



Ona je istakla da se svijet mora suočiti s tim da postoji problem beskućništva, izbjeglica i raseljenih lica.



Organizatori očekuju da će se u okviru ove akcije, koju su nazvali "Veliko spavanje napolju", na globalnom nivou okupiti više od 50.000 ljudi.



Organizatori se nadaju da će prikupiti oko 50 miliona dolara za humanitarna udruženja koja se bave pitanjem beskućnika, navodi BBC.



Nacionalna služba za statistiku saopćila je da se posljednjih godina povećao broj beskućnika u Engleskoj, Velsu i Sjevernoj Irskoj.



Spavanje na otvorenom planirano je i u Brisbaneu i Dublinu.





(24sata.info)