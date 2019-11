Podvodni muzej na dnu Sredozemnog mora sve je veća turistička atrakcija u Turskoj, a riječ je o muzeju koji je smješten u mjestu Side kod Antalije.

Prvi podvodni muzej u Turskoj otvoren je 31. oktobra 2015. godine u okviru aktivnosti Pomorske trgovinske komore IMEAK.



Smješten na dnu mora, na dubini od 11 do 24 metra, muzej trenutno ima 117 eksponata koji govore o bogatoj kulturno-historijskoj baštini Anadolije.



Muzej je od obale u Sideu udaljen jednu i po milju, a posjetioci doživljavaju i adrenalinski izazov jer rone sa vrhunskom opremom i u pratnji licenciranih kustosa i ronilaca.



U protekle tri godine Podvodni muzej u Sideu posjetilo je 50.000 osoba, a penzionisani komandos turske mornarice i jedan od osnivača muzeja Ahmet Gulaydin je za AA kazao da je muzej postao važna turistička atrakcija za promociju Sidea kao jedinstvene oaze za ronjenje.



“Side je izuzetno bogato podvodnim resursima i atrakcijama. Prije deset godina smo tu potopili i jedan brod obalske straže. Godišnje u Side dolazi oko pet miliona turista. Željeli smo tim turistima ponuditi nešto novo, nešto jedinstveno. Projekt muzeja je podržala Agencija za razvoj Zapadnog Mediterana“, kazao je Gulaydin.



Skulpture u muzeju odnose se na nekoliko tema koje su važne u historiji Turske, uključujući Bitku u Canakkaleu, Mevlanu i derviške plesove, Rat za nezavisnost Turske i karavane deva kojima je nekad iz Sidea u Ankaru nošeno žito, a u Side donošena sol.



U muzeju na dnu mora je postavljeno i cvijeće u znak sjećanja na djecu i ljude koji su stradali u Sredozemnom moru tokom migriranja iz Sirije.



Sa 117 eksponata Podvodni muzej u Sideu je drugi najveći takav na svijetu, a veći samo postoji u Meksiku u kojem je izloženo 400 eksponata.



“Sezona ronjenja u Sideu traje sedam mjeseci godišnje. U svijetu ima tri miliona certificiranih ronilaca avanturista koji uglavnom posjećuju Maldive, Egipat, Bali, Tajland ili Meksiko. Naš cilj je da ih dovedemo u Side“, kazao je Gulaydin.



On je kazao da posjetioci najviše pažnje poklone skulpturi Poseidona koja je teška pet tona i visoka tri i pol metra te kao takva je najveći eksponat u muzeju.



Na upit koji je eksponat njemu najdraži, Gulaydin je kazao da je to sirena koju je naručio po izgledu njegove supruge koja je imala fobiju od ronjenja i koja se nakon porinuća sirene ipak odlučila suočiti sa strahom i zaroniti u morske dubine.





