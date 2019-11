Kršćani u Bosni i Hercegovini i svijetu danas obilježavaju praznik Svi sveti, dan kojim Katolička crkva slavi kanonizirane svece te one koji su ostvarili ideal kršćanskoga života, a nisu kanonizirani.

Foto: Fena

Danas su groblja širom svijeta preplavljena ljudima koji posjećuju grobove svojih najmilijih, pale svijeće i polažu cvijeće.



U Beču nedaleko od luke Albern smješteno je neobično groblje - "Groblje bezimenih" (Friedhof der Namenlosen), počivalište žrtava Dunava koje je rijeka izbacila na tom mjestu između 1840. i 1940. godine, nakon čega su tu i sahranjene.



Identitet nekih od žrtava otkriven je naknadno, no za većinu njih nije poznato ni njihovo ime ni uzrok smrti. Stoga na skromnim križevima od kovanog željeza ponekad stoje natpisi "bezimen", "nepoznat", "muškarac" i "žena".



"Groblje bezimenih" je ujedno jedino groblje na svijetu na kome su sahranjeni isključivo oni čija su tijela pronađena na obali neke rijeke, a danas ga održavaju preduzeće Bečka luka i Grad Beč.



Stari dio groblja, koji je često bio poplavljen, gotovo je potpuno obrastao korovom, a tu su sahranjivana tijela do 1900. godine. Novi je dio nastao nakon toga i okružen je zaštitnim zidom. Tu su do 1939. sahranjena otprilike 104 mrtvaca nanesena rijekom, od kojih se samo 43 moglo identificirati.



Svake se prve nedjelje nakon blagdana Svih svetih održava komemoracija u čast pokojnika, a članovi bečkog ribolovnog društva okupljaju se i spuštaju u rijeku splav ukrašen vijencima, cvijećem i svijećama te simboličnim nadgrobnim kamenom s natpisom "Za žrtve Dunava".



Na splavu stoji i poruka na njemačkom, češkom i mađarskom kojom se eventualne nalaznike moli da splav odgurnu natrag u rijeku u slučaju da zapne negdje na obali. Potom slijedi povorka koja se uz muzičku pratnju kreće od groblja niz obalu Dunava.



Nedavno je na groblju obnovljena kapela i izgrađena nova staza koja olakšava pristup svim znatiželjnim posjetiocima te istovremeno pomaže da bezimene žrtve ne padnu u zaborav, javlja Eurocomm PR Sarajevo.



(FENA)