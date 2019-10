Njemačka kompanija Lilium izvela prve testove električnog letećeg taxija koji bi trebao biti prekretnica u transportu ljudi u metropolama.

Foto: Snapshot / Vimeo

Uprava kompanije iz Minhena saopćila je da je leteći taxi ostvario uspješan prvi let i dosegao brzinu iznad 100 kilometara na sat.



U saopćenju se navodi da je to bila prva etapa testiranja, a da kompanija nastavlja razvijati leteće taxi vozilo koje će imati kapacitet za prevoz pet putnika.



Iz kompanije tvrde da će leteći taxi u velikim gradovima biti u upotrebi 2025. godine i da će biti riješiti problem saobraćajnih gužvi.



Lilium u fabrici u Minhenu zapošljava 350 radnika, a u narednom periodu je najavljeno otvaranje nove fabrike sa novih 500 radnih mjesta.



Na krilima letećeg taxija ugrađeno je 36 električnih motora. Vozilo se sa tla diže i na tlo spušta vertikalnom putanjom i nije mu potrebna pista. U finalnoj verziji, taksi će letjeti brzinom do 300 kilometara na sat, a planirani doseg leta je 300 kilometara.





(AA)