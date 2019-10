Kompanija Philip Morris je saopštila da je u Sjedinjenim Američkim državama počela prodaja IQOSa, elektičnog uređaja za zagrijavanje duhana.

Foto: 24sata.info

Philip Morris International uvodi IQOS na američko tržište na osnovu ekskluzivnog licencnog ugovora sa kompanijom Altria Group, Inc. Lansiranje IQOSa u Sjedinjenim Državama, sa prvom radnjom koja je otvorena u Atlanti, predstavlja istorijsku prekretnicu u ponudi novih izbora za pušače, s obzirom na to da je IQOS prvi elektronski uređaj na bazi tehnologije zagrijavanja duhana koji je autoriziran za prodaju od strane američke Agencije za hranu i lekove (FDA).



„Punoljetni pušači imaju pravo na pristup inovativnim alternativama bez duhanskog dima, kao i na precizne informacije o ovim proizvodima. Uz kombinaciju striktne, ali razumne regulative, stroge procjene, veće svijesti i reguliranih marketinških aktivnosti, proizvodi bez duhanskog dima mogu imati ključnu ulogu u podršci odraslim osobama koje bi inače nastavile da puše cigarete da pređu na manje štetne alternative” izjavio je Aleksandar Jakovljević, generalni direktor kompanije Philip Morris za jugoistočnu Evropu.



Uvođenje IQOS-a u Sjedinjenim Državama je još jedan dokaz napora Philip Morrisa u podsticanju odraslih pušača da pređu na proizvode bez duhanskog dima zasnovane na inovacijama i naučnim istraživanjima. Njegove revolucionarne karakteristike potvrđuje činjenica da američka Agencija za hranu i lijekove do sada nije autorizovala nijedan drugi električni uređaj na bazi zagrijavanja duhana za prodaju.



IQOS je prvi elektronski uređaj na bazi tehnologije zagrijavanja, ne sagorijevanja duhana, koji je dobio autorizaciju za prodaju američke Agencije za hranu i lijekove (FDA), koja je još u aprilu potvrdila da je njegova prodaja, ukoliko se sprovodi po utvrđenim marketinškim smjernicama, u skladu sa zaštitom javnog zdravlja. Odluka FDA uslijedila je nakon sveobuhvatne analize zahtijeva za komercijalizaciju (PMTA – premarket tobacco product application) koju je kompanija Philip Morris, proizvođač ovog uređaja, zajedno sa kompletnom naučnom dokumentacijom, agenciji predala 2017. godine. Pored toga, kompanija Philip Morris podnijela je i veliki broj naučnih dokaza koji idu u prilog klasifikaciji IQOS-a kao duhanskog proizvoda smanjenog rizika, a koje FDA i dalje razmatra. Ovo je još jedan korak ka svijetu bez duhanskog dima, za koji se kompanija Philip Morris svesrdno zalaže.



(24sata.info)