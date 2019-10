Uber se diže u nebo nad New Yorkom tako što će od iduće sedmice omogućiti korisnicima s dubljim džepom da se helikopterom prevezu do zračne luke John F. Kennedy.

Foto: 24sata.info

Firma je u četvrtak predstavila uslugu Uber Copter i najavila da će letovi s donjeg Manhattana biti dostupni svim korisnicima od 7. oktobra.



Uber je tu mogućnost svojim premium korisnicima dao u junu.



Oko osam minuta dugi let stajat će između 200 i 225 dolara po osobi i uključivat će i prevoz na tlu.



Putnici sa sobom mogu ponijeti manji kovčeg, a uoči polijetanja pogledat će snimku s uputama o sigurnosti, sličnu onima na letovima avionom.



JFK je jedan od najvećih aerodroma u SAD-u i iz prometom zagušenog Manhattana do njega treba i do dva sata, dok se javnim prevozom stiže za 50 do 75 minuta.



Uber se nada da će njihov projekt Copter otvoriti put za Uber Air, futurističku taksi službu koja će putnike prevoziti u električnim letjelicama s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem.



Firma planira 2023. uvesti usluge zračnog prometa u Los Angelesu, Dallasu i Melbourneu.





(Hina)