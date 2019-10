Šveđani namjeravaju da iz škole izbace svu historiju stariju od 18. vijeka i da se učenici skoncentrišu na holokaust, Hitlera, Drugi svjetski rat i postmoderni period s kraja 20. vijeka.

Ilustracija / 24sata.info

Nema više starog Rima, drevne Grčke, nema više učenja o velikom švedskom carstvu, najavljuje Švedski odbor za obrazovanje.



Odbor predlaže da se predmet historija radikalno promijeni.



Više vremena u obrazovanju namjeravaju dati pitanjima polova, klimatskim promjenama i migraciji.



U višim razredima, koje pohađaju učenici doba od 13 do 15 godina, više neće biti predavana historija datirana prije 1700. godine.



Predloženo je da se drevna Grčka, stari Rim i era kada je Švedska bila velika sila (1611-1718) i vladala zemljama oko Baltičkog mora izbriše iz historijskih udžbenika za najmlađe.



Revidirani planovi nastave rezultat su nedostatka vremena za učenje historije u školama, tvrdi Švedski odbor za obrazovanje.



Učenici viših razreda moraju se više skoncentrisati na 19. vijek, te na holokaust, Hladni rat i ideje koje su oblikovale Švedsku tokom poslijeratne ere, navodi Odbor, a prenosi švedski portal Svd.de.



Ova namjera, međutim, izaziva otpor kod profesora historije.



"To je grozno, bizarno i apsurdno", tvrdi historičar Dik Harison.



On ističe da je prisiljen da reaguje i ukazuje na činjenicu da je "drevna historija" potrebna.



"Sve što nas okružuje je nasljeđe starih Grka”, napominje Harison i upozorava da će, ako prijedlog postane stvarnost, Šveđanima širom svijeta biti neugodno.



On je prijedlog za "skraćivanje historije" u Švedskoj nazvao - bolesnim.





(24sata.info)