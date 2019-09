Saudijska Arabija je u subotu saopćila da uvodi novčane kazne za 19 prekršaja povezanih s javnim moralom, kao što je nedolično odijevanje i javni izrazi naklonosti, dan nakon što je objavila da će se otvoriti za strane turiste.

Odluka Ministarstva unutrašnjih poslova uslijedila je nakon uvođenja viznih olakšica koje omogućavaju turistima iz 49 država da posjete jednu od najvećih zatvorenih zemalja na svijetu. Do sada su većina posjetilaca bili muslimanski hodočasnici i poslovni ljudi.



Pravila navedena na novoj web stranici za popunjavanje zahtjeva za vize uključuju i odlaganje smeća na nepredviđena mjesta, pljuvanje, preskakanje redova, fotografisanje i snimanje videozapisa ljudi bez dozvole i puštanje muzike u vrijeme molitve. Kazne se kreću u rasponu od 50 rijala (13 dolara) do 6.000 rijala (1.600 dolara), prenio je Reuters.



- Nova pravila su namijenjena da osiguraju da posjetioci i turisti u kraljevini budu svjesni zakona koji se odnosi na ponašanje u javnosti tako da ga poštuju - navedeno je u vladinom saopćenju za medije.



U njemu se navodi da je saudijska policija jedina odgovorna za nadziranje prekršaja i izricanje novčanih kazni, potez koji je, čini se, marginalizirao jedinice vjerske/moralne policije čije su ovlasti ograničene još 2016. godine.



Vjerska policija, poznata kao mutava, nekada je bila zadužena za to da osigura da se ljudi mole pet puta dnevno u skladu s islamskim učenjima i da žene pokrije glavu. Također su provodili zabrane muzike, alkohola, miješanja spolova i ženama da voze automobile.



Alkohol ostaje nezakonit, što bi moglo odvratiti neke turiste. Takođe ostaje nejasno hoće li nevjenčanim stranim muškarcima i ženama biti dopušteno dijeljenje hotelske sobe.



Ali zabrana vožnje ženama ukinuta je, kao i javna razonoda, uključujući nekada zabranjena kina. Mnogi restorani i kafići uklonili su fizičke prepreke koje razdvajaju spolove i više ne prestaju služiti kupce za vrijeme molitve.



Neke žene sada nose šarenije abaje ili ih čak ne nose nikako. Abaje su labavi ogrtači koji se nose preko odjeće i obično su crne boje.



Prijestolonasljednik Muhamed bin Salman, koji je na čelu društvenih reformi i otvorenijeg pristupa, želi da provede diverzifikaciju ekonomije jer ne želi da se njegova zemlja toliko oslanja na naftu za prihode.



On je rekao prošle godine da žene u Saudijskoj Arabiji ne trebaju nositi abaju sve dok se pristojno oblače.





(FENA)