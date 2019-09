Amerikanci u potrazi za novim domom u Marilendu, odlučili su da kupe nekoliko vjekova staru kuću, ali kako je nisu našli, sreću su potražili južnije, natovarili su vilu na splav, platili operaciju prevoza milion dolara i dopremili je na željenu lokaciju.

Foto: Reuters

Zdanje izgrađeno 1760. u gradiću Istonu ove sedmice prebačeno je na platformu sa točkovima, a potom na veliki splav koji je šlepom prevezen na novu lokaciju u Kvinstonu, prenose američki mediji.



Historijska zgrada "Galloway house" teška 400 tona, prevezena je rijekom Tred Ejvon.



Zgrada je bila izgrađena kao dom za Williama Nicolsa i njegovu suprugu and Henriettu Mariju Chamberlaine Nicols 1760. na ogromnoj plantaži od 250 hektara u okrugu Talbot.



Kuću je kupila porodica Neeley i odlučila da je preveze desetak kilometara putem do rijeke, a zatim još 80 kilometara vodenim putem do nove lokacije.





(Hina)