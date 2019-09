Pozorište mačaka u Moskvi jedinstveno je mjesto na svijetu u kojem se već tri decenije igraju pozorišne predstave u kojima glume mačke.

Foto: AA

Ansambl mačaka u moskovskom pozorištu izvodi zanimljive performanse na biciklima, žicama i drugim akrobatskim rekvizitima, a najveće zvijezde mačijeg glumišta uživaju u luksuznom smještaju i imaju poseban tretman.



“Mačka ništa ne radi pod prisilom, ali moguće je s njima postići dogovor s obzirom na njihove prirodne sposobnosti i potrebe. Ukoliko postoji tu i ljubav i uzajamno poštivanje, uspjeh sam dođe. Nemoguće je iza kulisa kazniti mačku i onda od nje očekivati nastup na pozornici. To s mačkama ne ide tako“, kazao je Dmitriy Kuklachev, zamjenik direktora pozorišta.



Pozorište mačaka osnovao je daleke 1990. godine Yuriy Kuklachev s ciljem da svoju karijeru cirkuskog klovna učini zanimljivijom i jedinstvenom. U cijelom projektu mu pomaže sin Dmitriy koji ima izuzetne umjetničke talente.



Dmitriy je u razgovoru s novinarom AA kazao da u pozorištu živi oko 200 mačaka koje glume u 12 predstava, a da je tu i 30 mačaka koje su u penziji.



“Publici nudimo 12 predstava. S ponosom to ističem jer u poređenju s dramskim pozorištima, nama treba dosta više vremena, oko pet godina, da spremimo novu predstavu“, kazao je Dmitriy.



On je dodao da prestavama prethodi i zahtjevni proces odabira, a zatim i treninga mačaka da bi one bile spremne za izlazak na pozornicu.



“Mačke moraju biti zdrave, imati različite talente i biti vesele i čile. Kako to vidimo kod mačke? Pa, jednostavno mora biti znatiželjna i istraživati sve detalje u novom prostoru. Ako to radi, to je prvi znak umjetničkog dara. Nakon što utvrdimo postojanje talenta, onda slijede pregldi psiho-fizičkog zdravlja mačke“, pojasnio je Dmitriy.



Među najpoznatijim glumcima Moskovskog mačjeg pozorišta je mačak Boris koji glumi u reklamama za hranu za mačke.





(AA)