Kako se stari i uopćeno kako vrijeme prolazi, ljudi znatno slabije izlaze, ali to ne znači da ih seks manje zanima. U stvarnosti, seks je važan i često sastavni dio veze za ljude svih dobnih skupina, seksualne orijentacije i spola. Ipak, bili seksualno iskusni ili prvi put istraživali seks, postoje određene stvari koje biste trebali znati kada je riječ o spolnim odnosima.

Ilustracija / 24sata.info

Seks terapija je vrsta razgovorne terapije koja ima za cilj da pomogne parovima da riješe niz seksualnih problema, od psiholoških i ličnih faktora do medicinskih prepreka.



Seksolog Stephen Snyder rekao je za Independent da prva stvar koja vam treba biti na umu kada se upuštate u odnos jeste da je seks "više od pukog seksa". Prema Snyderu, parovi se često susreću s problemom usamljenosti iako su vezi, a kao glavni razlog ove situacije navodi to da im se kompletna veza vrti oko seksa. S druge strane, najsretniji parovi zapravo su oni koji u potpunosti čine smislenim život svog partnera.



"Najsretniji parovi se osjećaju uzbuđenim kada su zajedno, čak i kada to neće dovesti do seksa. To se naziva 'simmering' u seksualnoj terapiji. Ovo je u osnovi proširena predigra koja može uključivati milovanje i maženje s erotskim elementima", rekao nam je dr. Snyder.



On kaže da se na ovaj način "vatra održava zapaljenom" tako da kada dođe do seksa parovi ne postaju hladni. Ističe da ta predigra može biti i strastveno ljubljenje ili maženje, čak bez namjere da to vodi u seks. Snyder kaže da je predigra posebno važna jer i fizički i psihički priprema tijelo za seks.



Snyder je također rekao za Independent kako želi da ljudi znaju da nisu svi orgazmi jednaki i da parovi trebaju ciljati na uživanje u seksu, a da se ne fokusiraju samo na orgazam.



"U idealnom slučaju, orgazam bi trebao biti poput deserta: sjajan način da završite fenomenalan obrok, ali ne isključivo razlog zašto ste izašli na večeru", rekao je, prenosi Klix.



Međutim, kada je riječ o orgazmima, Sari Cooper, seksualna terapeutkinja, želi da žene znaju da su "njihovo zadovoljstvo i orgazmi podjednako važni kao i partnerovi".



Prema studiji iz 2017. godine objavljenoj u časopisu The Journal of Sex and Marital Therapy, 37 posto žena u SAD-u treba stimulaciju klitorisa da bi doživjele orgazam, u usporedbi sa samo 18 posto žena koje su rekle da je vaginalna penetracija dovoljna. S druge strane, jedno istraživanje je pokazalo da muškarci u fokusiranju na orgazam potroše 85 posto vremena tokom odnosa.



Cooper je također rekla da je važno da žene znaju da seks ne bi trebao uključivati bol. Iako postoje različiti razlozi zašto žene mogu doživljavati bol tokom seksa, najčešći uzrok je suhoća vagine, što ne znači da je to stanje isključivo patološko, ali one koje trpe bol trebaju potražiti stručnu pomoć.



Konačno, Cooper želi da ljudi budu svjesni onoga što se naziva "seksualno poštovanje", termina koji je sama smislila kako bi pomogla pojedincima da "artikuliraju znanje i prihvatanje svojih želja i vještina potrebnih da ih pruže partneru".



Za postizanje zdravog i ispunjenog seksualnog života ključno je da budete u mogućnosti da s partnerom razgovarate o onome što želite, a to započinje prvo razumijevanjem vlastitog tijela, seksualnosti i želja.



(24sata.info)